Ex-Fußballstar David Beckham erlebt bei der Feier zu seinem 43. Geburtstag eine große Überraschung.

Ehefrau Victoria und drei ihrer vier Kinder sitzen mit ihm am Tisch.

Nur einer fehlt: der 19-jährige Brooklyn Beckham.

Brooklyn studiert Design in New York und lebt seitdem weit entfernt von seiner Familie.

Erst kürzlich postet er ein Foto seiner Eltern und schreibt dazu: „Ich vermisse euch so sehr.“ Kein Wunder also, dass Brooklyn sich zum Geburtstag seines Vaters etwas Besonderes ausdenkt.

Beckhams Erstgeborener fliegt kurzerhand nach Hause – und kommt direkt an den Geburtstagstisch . (…Video wirken lassen) Die Überraschung ist sichtlich gelungen: Sekundenlang liegen die beiden sich in den Armen. Bei so viel Vater-Sohn-Liebe geht einem wirklich das Herz auf.