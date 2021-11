Trauer um Dean Stockwell. Der Schauspieler, der unter anderem in dem Filmklassiker "Dune" mitspielte, starb im Alter von 85 Jahren.

Dean Stockwell ist tot. Der Schauspieler, der unter anderem in den Filmen "Dune" und "Air Force One" mitspielte, verstarb im Alter von 85 Jahren, wie das Nachrichtenportal TMZ exklusiv vermeldete.

Demnach soll er bereits am frühen Sonntagmorgen zu Hause "friedlich und eines natürlichen Todes" verstobenen sein, wie ein Sprecher bestätigte.

Dean arbeitete rund 70 Jahre als Schauspieler, startete seine Karriere bereits in den 1940er Jahren als Kinderdarsteller und spielte in unzähligen Serien und Filmen, unter anderem in dem Klassiker von 1984 "Dune - der Wüstenplanet". Der Film wurde erst kürzlich neu verfilmt und läuft derzeit in den deutschen Kinos. 1988 spielte Stockwell zudem an der Seite von Michelle Pfeiffer in dem Film "Die Mafiosi-Braut". Im selben Jahr wurde er dafür als bester Nebendarsteller für einen Oscar nominiert.

Dean Stockwell hinterlässt seine Frau und zwei Kinder

Für seine Rolle als Admiral Albert "Al" Calavicci in der Kult-Serie "Zurück in die Vergangenheit", für die er zwischen 1989 und 1993 vor der Kamera stand, wurde er mehrfach für den Emmy nominiert. 1990 erhielt er dafür den Golden Globe als bester Nebendarsteller. 1997 spielte er an der Seite von Harrison Ford in dem Film "Air Force One" die Rolle des Verteidigungsministers Walter Dean und wirkte 2006 in der Neuinterpretation des Filmklassikers "Battlestar Galactica" mit.

Dean hinterlässt seine Frau Joy Stockwell und seine beiden Kinder Austin und Sophie.

Sehen Sie im Video: Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem, Zendaya und viele mehr – der Cast von "Dune" ließt sich wie das Who's who der Filmbranche. Die Literaturverfilmung von Regisseur Denis Villeneuve startet am 16. September 2021 in den deutschen Kinos.

Quelle: "TMZ"