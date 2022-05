Imsind vier Cremes enthalten: "The Glow", "The Hug", "The Blissful Day" und "The Good Night"

von Mareike Fangmann Die Cremes von This Place sollen für einen schönen Glow auf der Haut sorgen und sogar bei Regelschmerzen helfen. Wir haben die DHDL-Produkte im Vorfeld unter die Lupe genommen.

Kosmetik mit unterschiedlichen Versprechungen gibt es auf dem Markt viele: Cremes und Co. sollen für reinere Haut sorgen können, für mehr Glow, einen Verjüngungseffekt haben, oder, oder, oder. Manchmal ist die Enttäuschung nach verheißungsvollen Versprechungen umso größer, wenn der Effekt dann doch ausbleibt. Auch die Gründer:innen von This Place schüren mit ihren Cremes hohe Erwartungen: Sie sollen nicht nur für strahlende Haut, sondern auch beispielsweise gegen Periodenschmerzen wirken können. Wir haben die vier unterschiedlichen DHDL-Produkte einmal getestet und überprüft, ob die Versprechen auch eingehalten werden.

DHDL: Damit wollen die Gründer:innen von This Place punkten

Das Know-how für ihre Versprechen bringt das Start-up, das von Laura Simonow, Finn Hänsel und Fabian Friede gegründet wurde, schon einmal mit: Die junge Wissenschaftlerin hat sich in ihrer Forschungsarbeit intensiv mit der Wirkung von CBD auseinandergesetzt und vor allem die Wechselwirkungen mit anderen Heilkräutern untersucht. Daraus entstanden ist eine Kosmetiklinie, deren Produkte ansprechende Namen wie "The Good Night", "This Blissful Day", "The Hug" und "The Glow" tragen. Neben dem Cannabiswirkstoff enthalten sie weiterhin natürliche Inhaltsstoffe wie Johanniskraut, Arnika, Silberweide und andere.

Der Ansatz: Die "funktionale Naturkosmetik" soll zur Entspannung und zur Achtsamkeit anregen und Linderung bei unterschiedlichen Problemen erzielen. Bei Periodenschmerzen ("The Hug"), Muskelverspannungen ("The Blissful Day"), gereizter, fahler Haut ("The Glow") oder unruhigem Schlaf ("The Good Night") können die Cremes Abhilfe schaffen, so das Versprechen. Die Inhaltsstoffe sind rein natürlich, vegan und ohne Tierleid entwickelt und in Berlin hergestellt. Wer noch Berührungsängste mit CBD hat: THC aus der Cannabispflanze in einem gesetzlich unzulässigen Maß ist vorschriftsgemäß nicht enthalten, sodass kein Rauschzustand beim Eincremen befürchtet werden muss.

Auf Duftaromen verzichtet This Place aber nicht, denn sie sollen zusätzlich für Entspannung und Erholung sorgen können. Mit ihren traditionellen und funktionalen Inhaltsstoffen und Wirkweisen möchte sich das Berliner Start-up gegen die Konkurrenz durchsetzen. Einen ersten Erfolg hat die Marke verzeichnet, als ihre Creme "The Glow" durch Influencerin Caro Daur bekannt wurde. Aber sorgen die Produkte von This Place wirklich für spür- und sichtbare Effekte und können sich von anderen abheben?

Der erste Eindruck

Im ersten Moment sind die Cremes sehr ansprechend: Das Packaging aus Hanf ist sehr modern, nachhaltig und auf das Nötigste reduziert. Die Farben sind ansehnlich und dezent, die Cremes wirken sehr hochwertig und duften angenehm und tatsächlich wirkt der Duft beruhigend. This Place vermittelt damit den Eindruck: Hier wird das Nötigste verwendet – und das ist qualitativ gut, durchdacht und zeitgemäß. Die Grafiken haben etwas Entspannendes, Harmonisches.

Die Anwendung

Versprechen und ein netter Look allein reichen aber nicht aus, um zu überzeugen. Wichtig ist natürlich der Effekt. Und genau den habe ich ausgiebig getestet.

"The Hug" von This Place

Vor allem "The Hug" schürte Erwartungen: Wer mit Periodenschmerzen, also Stichen und Krämpfen im Unterleib, zu kämpfen hat, wird sicherlich wissen, dass auch mit Medikamenten manchmal nur schwierig Abhilfe geschafft werden kann. Dass eine Creme mit natürlichen Inhaltsstoffen (u.a. CBD, Johanniskraut, Weihrauch und Mönchspfeffer) durch äußere Anwendung helfen kann, wirkte für mich eher unrealistisch. Zu meiner Überraschung zeigt die Creme aber tatsächlich eine spürbare Wirkung: Sobald sich die Schmerzen ankündigen, verteilt man ganz wenig der leicht rötlichen Creme (und man benötigt wirklich wenig, da sie sehr ergiebig ist) auf dem unteren Bauch und massiert sie langsam ein, bis nur noch ein leichter Film zu sehen ist.

Sie riecht zwar aus meiner Sicht am wenigsten beruhigend von den vier Cremes, aber: Nach kurzer Zeit spürt man eine angenehme Wärme und ein wohliges Gefühl auf der Haut, das direkt Linderung schafft. Dass die verschiedenen Inhaltsstoffe so clever genutzt werden und so effektiv zusammen wirken können, hat mich doch sehr überrascht. Und für einen Placebo-Effekt ist das Gefühl der Creme doch zu intensiv.

"The Hug" von This Place soll durch Inhaltsstoffe wie CBD, Johanniskraut, Weihrauch und Mönchspfeffer Unterleibschmerzen während der Menstruation lindern können © stern

"The Glow" von This Place

Die revitalisierende Gesichtscreme "The Glow" soll für einen ausgeglichenen und strahlenden Teint sorgen können. Extrakte aus CBD, Zink, Zimtrinde, Zedern und Olivenblättern sind enthalten, zudem Hyaluronsäure, die feuchtigkeitsspendend und aufpolsternd wirkt. Die Zimtrinde ist ganz dezent zu riechen und sorgt in Verbindung mit den anderen Inhaltsstoffen für einen sehr angenehmen, natürlichen Duft. Die weißliche Creme lässt sich toll verteilen und zeiht schnell in die Haut ein. Sie wird als "belebend" beschrieben – und das trifft es tatsächlich gut. Die Haut wirkt nämlich direkt belebt, was sicherlich auch am CBD liegt. Nach mehrmaliger Nutzung habe ich keinerlei Reizungen verspürt und kann bestätigen, dass die Haut frischer und strahlender wirkt.

"The Glow" von This Place soll durch Inhaltsstoffe wie CBD, Zink, Zimtrinde und Hyaluronsäure für eine strahlende Haut sorgen © stern

"The Blissful Day" von This Place

Die Cremes von This Place sollen aber noch mehr können. Auch bei Muskelverspannungen bietet das Start-up ein passendes Produkt: "The Blissful Day". Die Creme mit CBD, Silberweide, Arnica und Kurkuma ist leicht gelblich und riecht angenehm anregend. Auf der Haut sorgt sie für eben dieses Gefühl und prickelt leicht. Nach dem Einmassieren und Einwirken hat sie eine sehr entspannende Wirkung auf die Muskulatur und sie wirkt gelockert. Ich habe sie auf den Beinen getestet und habe für einen Effekt nur wenig der Creme benötigt. Für eine regelmäßige Anwendung ist die kleine Größe der Creme (20 ml) aber sicherlich schnell aufgebraucht.

"The Blissful Day" von This Place soll durch Inhaltsstoffe wie CBD, Silberweide, Arnica und Kurkuma bei Muskelverspannungen helfen können © stern

"The Good Night" von This Place

Mein persönlicher Favorit wartet aber noch: "The Good Night", eine entspannende Schlafcreme. Die weißliche Creme trägt man vor dem Schlafengehen auf Unterarme, Nacken und Schultern auf und sie entfaltet direkt einen sehr angenehmen und wirklich unheimlich beruhigenden Duft. Auch das Massieren wirkt natürlich zusätzlich entspannend und nach der Anwendung fühle ich mich stressfreier als zuvor und gehe entspannt ins Bett. Der Duft ist auch nicht zu penetrant und hält nicht zu lange an.

"The Good Night" von This Place soll durch Inhaltsstoffe wie CBD, Melatoin und Blauem Rainfarn beim Einschlafen helfen können © stern

Das Fazit

Im Test haben mich die vier Produkte von This Place definitiv überzeugt. Da sie sehr ergiebig sind, ist auch der Preis von 17 Euro pro 20 ml Creme (60 ml kosten 49 Euro) aus meiner Sicht völlig in Ordnung, vor allem, wenn man sie mit anderen CBD-haltigen Produkten vergleicht. Mir gefällt, dass sich jedes Produkt auf eine andere Problemzone konzentriert und es nicht zu viele Produkte oder multifunktionale Cremes gibt, die viel mehr versprechen, als sie tatsächlich können. Jede Creme hält ihr ganz eigenes Versprechen: "The Hug" fühlt sich wie eine Umarmung an (ohne den Schmerz gänzlich nehmen zu können), "The Glow" verleiht Glanz, "The Blissful Day" sorgt für mehr Vitalität und "The Good Night" beschert eine gute Nacht. Als Kundin fühle ich mich also nicht auf den Arm genommen.

Zudem sind die Ansätze (vegan, nachhaltig, natürlich) zeitgemäß und wichtig. Aus den unterschiedlichen Wirkungen von CBD wird im Zusammenspiel mit anderen Inhaltsstoffen tatsächlich das Bestmögliche herausgeholt. Man merkt: Die Gründer:innen haben sich wirklich Gedanken gemacht und haben mit Expertise ein nicht nur optisch ansprechendes, sondern vor allem funktionales Produkt entwickelt, das die Wirkung der Inhaltsstoffe bestmöglich nutzt.

Laura Simonow, Finn Hänsel und Fabian Friede hoffen bei "Die Höhle der Löwen" mit ihren Cremes von This Place auf einen guten Deal und bieten für ein Investment von 200.000 Euro zehn Prozent der Firmenanteile. Ob die Gründer:innen die Löw:innen mit ihren Produkten überzeugen können, sehen Sie heute Abend ab 20.15 Uhr auf Vox.

