von Axel Palm Die schnelle Brille ist das It-Piece des Sommers und sie wirft viele Fragen auf: Was ist das überhaupt, was haben hässliche Väter und eine Dresdner Rapcrew damit zu tun?

"Ugly Dad" nennt sich der Stil, in den sich immer mehr junge Menschen hüllen. Es ist die ironische Hommage an die stilistischen Fehltritte der späten 90er und frühen 2000er: Baggy-Jeans, Schlaghosen, Fischerhüte oder Plateau-Sneaker sind nur einige davon. Sie zu tragen, ist der gewollte Stilbruch und deshalb eine modische Umarmung für alle, die das Leben leicht und sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. In diesem Sommer ist die Kollektion der "cringeworthy"-Pieces (also Kleidungsstücke, die zur Fremdscham neigen) um einen Trend reicher geworden: Die schnelle Brille.

Schnelle Brillen tragen entweder Mittvierziger auf dem Rennrad oder 20-Jährige auf einem Rave. Eine glasklare Definition, was eine schnelle Brille ist, gibt es nicht. Das Design ist – ja, schnell eben. Sportlich dynamisch, gerne verspiegelt, knallige Farben oder futuristisch und einen Funken peinlich, würde ein halbalter Mensch die Brillen beschreiben. Wobei die Definition von Tiktoker Julius Kunz irgendwie besser passt: "Mit einer schnellen Brille bist du nie over- oder underdressed, du bist einfach nur schnell", wie Glamour den jungen Mann zitiert. Recht hat er und 18.000 Follower sehen das genauso.

Schnelle Brille von 01099

Schnell ist also das neue cool und cool ist cringe, aber dafür ist cringe jetzt in jedenfalls wenn "confident" getragen. Für den Trend ist der junge Online-Charmeur von Tiktok aber nicht verantwortlich. Dieser Dienst an der Gesellschaft geht auf 01099 zurück. Null, zehn was? Dabei handelt es sich um eine Rapcrew, bestehend aus Dani, Gustav, Paul und Zachi, die sich 2018 die Postleitzahl von Dresden-Neustadt zum Namen genommen haben. Da kommen die Jungs nämlich her und feiern das auch. Und weil das so ist, haben die vier Lausbuben aus Dresden einen Song namens "Schnelle Brille" aufgenommen. Das Video dazu zählt inzwischen mehr als 300.000 Klicks bei Youtube. "Schnelle Brill'n und wir sind im Modus, Leute tanzen und ich gebe Turbo", singen sie in ihrem Song, der vor jugendlicher Melancholie getränkt in Wodka-Club-Mate nur so schreit. Aber hören Sie selbst:

Die Ossis mal wieder, denkt sich der geneigte Wessi jetzt aber sind wir ehrlich: Die Ostblockromantik galt (im Westen) wie die schnelle Brille lange als stillos. Und das hat sich gewendet. Beide eint, dass ihr selbstbewusstes zur Schau stellen, erstens richtig viel Spaß macht, zweitens richtig "cringe" aussieht und drittens ein herzhafter Mittelfinger für alle jene ist, die aus eigener Unsicherheit in ihrer gesellschaftlichen Konformität nur bieder den Kopf schütteln. Für Letztere eignet sich eine schnelle Brille eher nicht. Die passt weder zur Steppjacke noch zu einem lässig über die Schulter gelegten Kaschmir-Pullover.

Schnelle Brille um 20 bis 30 Euro

Die schnelle Brille stibitzen junge Menschen im Idealfall übrigens aus der Mottenkiste ihrer Eltern. In den meisten Fällen werden die ihr schniekes Schmuckstück aus der Jugend eh nicht vermissen. Kinder oben genannter Spießer haben es da schwieriger. Sie müssen sich eine schnelle Brille selbst besorgen. Das ist aber kein Problem, denn bei Händlern im Internet gibt es die Brillen schon unter 20 Euro.

Feisedy Gesichtsschutz

Schnell, schneller, Gesichtsschutz. Wer wie Flash über den nächsten Rave düsen will, brauchte diese schnelle Brille von Feisedy. Pluspunkt: Selbst wenn die Gesichtszüge mal ausfallen, bemerkt das niemand hinter dieser verspiegelt Schönheit einer schnellen Brille.

Schnelle Brille von Duco

Der Klassiker unter den schnellen Brillen sind Radsportbrillen. Dieses Exemplar von Duco besticht durch seine bunte Verspiegelung. Kombiniert mit Fischerhut und Warnweste ein echter Hingucker.

BangLong Polarisierte Sonnenbrille

Ein weiterer Klassiker unter den schnellen Brillen ist dieses Modell von BangLong. Es eignet sich für alle Raver, die es noch etwas bunter mögen. Außerdem fallen die Gläser breiter aus als bei der Brille von Duco.

Yuan L Yan No.1

Futuristischer ist diese Brille Yuan L. Vom Design erinnert sie etwas an einen klischeehaften Sci-Fii-Film. Genau richtig, um auf einem GOA-Festival in eine andere Welt einzutauchen.

Bondi Fahrradbrille

Schnelle Brillen gibt es natürlich auch in schnörkellosem Schwarz, wie dieses Modell von Bondi beweist. Ohne viel Tamtam ist diese Brille einfach nur schnell.

Urban Classics Unisex

Eine schnelle Brille für alle, die jeden Stil brechen möchten, ist dieses Modell von Urban Classics. Warum eine Sonnenbrille einen Sonnenschirm braucht, bleibt das Geheimnis des Herstellers. Ist aber irgendwie schon geil.

