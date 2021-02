Trend-Comeback: Die 2000er sind wieder in

"Das kommt alles wieder" – ein Spruch, der schon viele Generationen begleitet. Was einst als modisches No-Go galt, kann schnell wieder auferstehen. So offenbar auch die Trends aus den 2000er Jahren.

Was vor Kurzem noch als Fashion-Fauxpas aus der vergangenen Zeit galt, ist plötzlich wieder auf den Straßen der Modemetropolen zu sehen. Trends wiederholen sich, das ist der ewige Kreislauf der Mode. Dieses Jahr greifen wir auf die Trends der 2000er zurück, doch welche Teile gehören wirklich in die Garderobe für 2021? Wir zeigen drei Essentials der Nuller-Jahre, die wir jetzt wieder tragen.

Erinnern Sie sich noch an den All-over-Jeans-Look von Justin Timberlake und Britney Spears? So extrem muss es dieses Jahr nicht sein. Aber: Der Jeansstoff nimmt weiterhin eine wichtige Rolle ein. Statt High-Waist mit schalem Bein setzen wir auf Low-Rise mit Baggy-Schnitt. Der Oversized-Look inspiriert von der Hip-Hop-Szene macht sich besonders gut im Kontrast zu engen Oberteilen mit betonter Taille. So behalten Sie auch mit weiter Jeans eine attraktive Silhouette.

Den Trend können Sie etwa mit einer Utility-Hose umsetzen. Aufgesetzte Taschen sind nicht nur praktisch, sondern unterstützen auch den derben Stil der Workwear-Hose. Die hohe Taille und ein schmal zulaufendes Bein machen diese Jeans zum Allrounder für jede Figur.

Pailletten, Glitzer und Strass

Das Motto der Mode der 2000er: mehr ist mehr! Glitzer und Glamour wurde in den Nuller-Jahren auch im Alltag getragen – Pailletten, Glitzer und Strass zierten nahezu jedes Kleidungsstück. Charakteristisch für das Jahrzehnt war wohl der Velours-Jogginganzug von Juicy Couture. Diesen ziert eine Juicy-Applikation aus Strass am Gesäß. Ihnen ist dieser 2000er-Trend etwas zu viel des Guten?

Statt zum halblangen Midirock greifen wir dieses Jahr zum Minirock. Und das schon jetzt: Mit Strumpfhose und Stiefeln wird der kurze Rock winterfest – ein Mantel dazu, und der Lagen-Look ist komplett. Mit einer schmalen Passform betonen Sie Hüfte und Taille, eine ausgestellte A-Form verleiht einer sportlichen Figur mehr Kurven. Wenn Ihnen der Rock zu kurz ist, können Sie auch ein schmales Modell bis kurz über dem Knie wählen. Mit einem Mantel oder einer langen Strickjacke darüber wirkt das Outfit weniger freizügig.

Ein gutes Beispiel: ein Faux-Leather-Minirock. Der Bleistiftrock formt eine schöne Silhouette und betont Ihre Kurven. Die Leder-Optik gibt diesem Modell einen groben Stil, der perfekt in die Winter- und Frühlingssaison passt. Mit einem Lederstiefel komplettieren Sie das Styling.

Diese 2000er-Trends tragen wir immer noch

Die Vergangenheit hat unsere Mode fest im Griff – zahlreiche Trends der 2000er finden sich dieses Jahr wieder in unseren Kleiderschränken. Wir lieben beispielsweise das Comeback der Baggy-Jeans: Sie sind bequem und lassen sich cool kombinieren. Zu der derben Hose im Workwear-Stil tragen wir Glitzer, Strass und Pailletten in jeglicher Form. Für einen dezenten Look im 2000er-Style greifen Sie zu Make-up mit Schimmerpartikeln. Statt einer Jeans passt dazu auch ein femininer Minirock.

