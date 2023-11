von Karina Geburzky In den sozialen Netzwerken ist eine Diskussion entbrannt, ob es womöglich ein neues Sternzeichen gibt: Den Schlangenträger. Bei vielen Menschen würde sich dadurch das bisherige Sternzeichen ändern.

Derzeit ist in den sozialen Netzwerken eine Diskussion darüber entbrannt, ob es ein 13. Sternzeichen geben müsste. Auf TikTok werden seit einigen Tagen Videos zu diesem Thema veröffentlicht: Nutzer "informieren" darin ihre Follower über das angeblich neue Sternzeichen. Die Diskussion ist allerdings nicht neu. In der Astrologie wird sich seit Jahren darüber gestritten.

Die "Welt" veröffentlichte bereits 2011 einen Artikel, in dem Parke Kunkle, Professor für Astronomie, behauptete, dass die Menschen an die falschen Horoskope glauben. Er machte darauf aufmerksam, dass es neben den bisherigen Sternzeichen Wassermann, Steinbock, Widder, Fische, Stier, Löwe, Krebs, Zwillinge, Jungfrau, Waage, Skorpion und Schütze, laut Astronomen ein weiteres Sternbild gibt: eben den Schlangenträger.

Neues Sternzeichen: Diskussion um Schlangenträger

Das Sternbild "Schlangenträger", das auf lateinisch "Ophiuchus" heißt, wurde nach dem griechischen Gott der Heilkunst, Asklepios, benannt und erinnert an den Stab mit der Schlange, den viele Menschen aus der Medizin kennen. Das zusätzliche Sternbild, das am Nachthimmel aussieht wie ein schiefes Haus, soll sich oberhalb der Sternbilder Skorpion und Schütze befinden und würde sich deshalb in einer möglichen weiteren Reihenfolge zwischen diesen beiden Tierkreiszeichen befinden.

Weil der Geburtstag eines jeden Menschen an einem fixen Tag im Jahr ist und dadurch auch das Sternzeichen bestimmt wird, könnte sich durch den Schlangenträger die bisherige Reihenfolge verschieben. Die Folge: Sehr viele Menschen hätten dann ein anderes Sternzeichen als bisher.

Die Reihenfolge wäre folgende:

Wassermann: 16. Februar - 11. März

Fische: 12. März - 18. April

Widder: 19. April - 13. Mai

Stier: 14. Mai - 19. Juni

Zwilling: 20. Juni - 20. Juli

Krebs: 21. Juli - 9. August

Löwe: 10. August - 15. September

Jungfrau: 16. September - 30. Oktober

Waage: 31. Oktober - 22. November

Skorpion: 23. November - 29. November

Schlangenträger: 30. November - 17. Dezember

Schütze: 18. Dezember - 18. Januar

Steinbock: 19. Januar - 15. Februar

Einen Konsens darüber, ob die Reihenfolge der Sternzeichen aktualisiert werden muss, gibt es allerdings nicht, und es ist offen, ob es diesen jemals geben wird. Die Astrologie gilt nicht als Naturwissenschaft – somit ist jedem Sternengläubigen selber überlassen, welche Reihenfolge für ihn die Richtige ist.

Quellen: "DLF", "Astronomie.de", "Welt"