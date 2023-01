von Tina Pokern Drew Barrymore und Corey Feldman führten in ihrer Jugend eine wilde Beziehung voller Parties und Alkoholexzessen. Nun haben sie in der "Drew Barryman Show" über die Anfänge der Liebe gesprochen. Beim ersten Date sei Barrymore gerade mal zehn gewesen. Eingefädelt hatte es Star-Regisseur Steven Spielberg.

Während andere noch mit Barbies spielten, zog Kinderstar Drew Barrymore bereits um die Häuser. Mit neun soll sie das erste Mal betrunken gewesen sein, ein Jahr später rauchte sie ihren ersten Joint, mit zwölf ging sie zu Kokain über. Und auch Männer weckten früh ihr Interesse. Wie früh, dass erzählte sie nun in der "Drew Barrymore Show".

Es war ein Wiedersehen voller nostalgischer Erinnerungen. Barrymore hatte Corey Feldman in die Show geladen. Die beiden hatten sich nach einem Vierteljahrhundert ohne Treffen viel zu erzählen. Schließlich war Feldman eine von Barrymores ersten Liebschaften. "Wir waren buchstäblich noch Kinder", erzählte er und übertrieb damit nicht. Sie sei etwa zehn, er drei Jahre älter gewesen, als die Schauspieler das erste Mal miteinander ausgingen. Barrymore konnte sich daran zwar nur schwerlich erinnern, Feldman hingegen umso besser.

Die beiden seien ganz klassisch beim ersten Date ins Kino gegangen. Natürlich nicht ohne Hilfe, schließlich waren sie noch Kinder. Er wohnte bei der Großmutter, sie bei der Mutter und beide seien noch Jahre davon entfernt gewesen, einen Führerschein zu haben. "Es war so süß", sagte Feldman. "Wir gingen über die Straße, und du hast deine kleine Hand hochgehalten, damit ich sie halte. Und ich hielt deine Hand, und wir gingen über die Straße." Er erinnere sich zwar nicht mehr an den Film, daran aber schon.

Eingefädelt hatte das Treffen der beiden damaligen Kinderstars Drews Mutter über den Patenonkel: Steven Spielberg. "Meine Großmutter sagte: 'Wir haben einen Anruf von Stevens [Spielberg] Büro bekommen. Das kleine Mädchen aus E.T. will dich treffen, weil sie in dich verknallt ist'", erzählte Feldman. Es stimme, sie habe fürchterlich für ihn geschwärmt, gab die Schauspielerin zu: "Aber alle waren in dich verknallt!".

Es sollte zunächst bei diesem einen Date bleiben, bis sie Ende 1989 – Barrymore nun immerhin 14, Feldman 17 Jahre alt – einen zweiten Anlauf starteten. Diesmal ging es nicht ins Kino, sondern zur Oscar-Verleihung. "Ich erinnere mich, dass du hingehen wolltest, und ich hatte das Glück, dein Date zu sein", so Barrymore. Sie sei damals komplett underdressed gewesen, er hingegen habe "so cool" ausgesehen. Diesmal funkte es. Die beiden wurden ein Paar.

Nach seinem Tod Kinderstar, Drogen, Skandale: Aaron Carters Leben zwischen den Extremen 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Aaron Carter machte sich früh auf, um in die Fußstapfen des älteren Bruders Nick Carter zu treten. Aarons Karriere begann als Vorgruppe von dessen Band, den Backstreet Boys. Er begleitete diese bei Konzerten und Tourneen, das Foto zeigt ihn dabei 1997. Es dauerte nicht lange, bis seine Solokarriere Fahrt aufnahm. Das erste eigene Album veröffentlichte er mit nur neun Jahren. Schnell wurde er zum Kinderstar, verkaufte Millionen Platten. Sein zweites Album "Aaron's Party" erschien 2000 und holte dreifach Platin. Später versuchte er sich als Rapper. Mehr

Barrymore: "Du warst so ein sicherer Ort für mich"

Es sei eine turbulente Zeit gewesen. "Wir haben gefeiert, wir haben nicht gefeiert", sagte Barrymore. Feldman drückte es etwas drastischer aus: "Wir wurden zusammen nüchtern, wir wurden zusammen nicht-nüchtern... ". Eine Anspielung darauf, dass beide Kinderstars mit dem frühen Ruhm zu kämpfen hatten. Drogen- und Alkoholexzesse waren die Folge. Ende der 80er machte Barrymore, noch lange nicht volljährig, mehrere Entziehungskuren. "Du bist zuerst nüchtern geworden; du hast dein Leben zuerst in den Griff bekommen. Ich habe ein paar Jahre länger gebraucht", führte Feldman aus.

Die wilde Teenager-Liebschaft hielt nicht lange. Dennoch erinnern sich beide gern an diese Zeit zurück. Feldman sei für Barrymore "so ein sicherer Ort" gewesen. "Wir waren so gute Freunde", schwelgte sie in Erinnerungen. Er stimmte zu. Es sei eine großartige, süße Angelegenheit gewesen – "für die drei Monate, die es dauerte oder was auch immer".

Quelle: The Drew Barrymore Show, People