Überdosis - Herzinfarkt - blind: Die Schauspielerin und Sängerin spricht ganz offen über die verhängnisvolle Nacht im Juli 2018, in der sie fast ihr Leben verloren hätte.

Sängerin Demi Lovato hat detailliert über die Nacht ihrer Überdosis im Jahr 2018 gesprochen. In einem Interview der «New York Times» erzählte sie, dass sie «auf einer Intensivstation blind aufgewacht» sei.

Es habe etwa zwei Monate gedauert, bis sie genug Sehkraft wiedererlangte, um ein Buch zu lesen, sagte die 28 Jahre alten Sängerin.

«Es war interessant, wie schnell ich mich angepasst habe», sagte Lovato. «Ich habe mir keine Zeit gelassen, um wirklich traurig darüber zu sein. Ich dachte nur: Wie kriege ich das wieder hin?» Bis heute lebe die Sängerin mit einer Sehbehinderung als Folge eines Herzinfarkts nach der Überdosis. Das berichtete das Magazin «Hollywood Reporter» nach der Premiere der ersten Folge einer neuen Youtube-Dokumentation über Lovato.

«Demi Lovato: Dancing with the Devil» ist Lovatos dritte Dokumentation über ihr Leben. Die erste Folge wird am 23. März auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht. Die Sängerin geht mit ihrer Drogen-Vergangenheit offen um und hat bereits 2012 in der MTV-Dokumentation «Demi Lovato: Stay Strong» und 2017 in der YouTube-Folge «Demi Lovato: Simply Complicated» über sehr persönliche Dinge gesprochen.