von Axel Palm Duftzwillinge oder Dupes versprechen, für einen Bruchteil des Preises wie Luxusparfüm zu riechen. Ob das wirklich der Fall ist, hat der stern getestet. Das Ergebnis überrascht.

Parfüm ist wie Mode ein Ausdruck der Einzigartigkeit. Allerdings kann man wie bei Kleidung auch ordentlich Geld verbrennen, wenn man besonders einzigartig duften möchte. Die Flakons von Tom Ford, Parfums de Marly, Francis Kurkdjian & Co. kosten auf den Liter gerechnet mehrere Tausend Euro. Das liegt natürlich auch an den verwendeten Inhaltsstoffen.

Der bekannteste und teuerste unter ihnen dürfte wohl Oud sein. Dabei handelt es sich um ein seltenes Harz, das aus dem Adlerholzbaum (Aquilaria Agallocha) gewonnen wird. Nur wenn dieser mit dem Schimmelpilz Phialophora Parasitica befallen ist, entsteht Oud in Form eines dunklen Harzes, aus dem das Öl für Parfüm gewonnen wird. Der Preis von reinem Oud beträgt um die 100.000 Euro pro Liter.

Warum das Kopieren immer kritisch ist

Neben den Inhaltsstoffen möchten natürlich die Parfümeur:innen für ihr Werk entlohnt werden. Und die verstehen sich als Künstler:innen. Ein Parfüm ist niemals "nur" dazu da, um gut zu riechen. Es ist auch immer eine Komposition, die eine ganz eigene Geschichte zu erzählen vermag. Logisch, dass für die Werke berühmter Künstler:innen mehr gelöhnt wird als für unbekannte. Und ein Kunstwerk gilt es eben auch zu würdigen, weshalb die Kopie davon auch immer kritisch beäugt werden darf – wenn ihr Urheber nicht daran beteiligt wird.

Das Unternehmen hinter dem Social-Media-Parfüm

Nachdem nun gesagt wurde, was gesagt werden musste, geben wir uns also der Versuchung hin, reich zu riechen, ohne reich zu sein. Die Werbung des Unternehmens "Kazaar" wurde uns wiederholt in den Instagram-Feed gespült. Mehr oder weniger bekannte Duftfluencer behaupten in den kurzen Clips die Düfte röchen wie die Originale und das zum Bruchteil des Preises.

Kazaar selbst erklärt auf seiner Homepage, alle Parfüms in der Schweiz herzustellen. Eine kurze Recherche ergab, dass das Unternehmen eine in London gemeldete Limited ist. So weit, so nebulös. Soll uns aber nicht weiter stören. Kazaar benennt seine Parfüms nach griechischen Göttern und Philosophen und gibt direkt dazu an, welchen originalen Edeldüften sie nachempfunden sind.

Diese Düfte testen wir

Machen eine gute Figur: Die Instagram-Dupes stehen neben den Originalen © stern

Wir entscheiden uns für folgende Düfte und Dupes: Oud Wood von Tom Ford (Hephaistos), Oud for Happines (Aristoteles), Oud for Greatness (Heracles) und Fucking Fabulous von Tom Ford (Poseidon). Bei Kazaar bestellen wir dafür die reinen Duftöle, von den Originalen jeweils einen Tester. Ein Vergleich: Für Oud Wood von Tom Ford berappen Käufer:innen 115 Euro pro 30 Milliliter. Das Konterfei von Kazaar kostet in der Größe nur 39,90 Euro. Wie ist das möglich?

Wieso Kazaar angeblich günstig ist

Laut eigener Aussage verzichte Kazaar auf teures Marketing, wirbt aber gleichzeitig mit Willi Whey (circa 2 Millionen Instagram-Follower), einem der bekanntesten deutschsprachigen Influencer. Günstig dürfte diese Werbung nicht sein.

Was auffällt, sind die Flakons. Der Hersteller verzichtet auf aufwendige Duftfläschchen, was natürlich den Preis nach unten drücken dürfte. Laut eigener Aussage sind in jedem Parfüm von Kazaar auch mindestens 20 Prozent Duftöl enthalten. Das ist mehr als bei Eau du Toilettes namhafter Hersteller, die durchaus mehr kosten als 40 Euro.

Außerdem stellt es Kazaar seinen Kunden frei, Fragen zu den Düften zu stellen. Wir probieren das aus und wollen wissen, ob in den von uns gekauften Dupes denn auch das kostbare Oud verwendet wird oder ob der Hersteller auf synthetische Duftstoffe setzt, die es ersetzen sollen. Die Antwort folgt prompt und ist wenig überraschend.

Echtes Oud findet sich keines in einem der Duftzwillinge. Schade, aber das ist auch nicht weiter verwunderlich. Was den Test anbelangt, nutzen wir unseren linken Arm für das Original und den rechten für das Dupe. Wir beurteilen beide Düfte nach deren Ähnlichkeit. Eines sei noch gesagt: Bei den Dupes handelt es sich um die reinen Öle. Deshalb entfällt ein Vergleich der Haltbarkeit.

Oud Wood von Tom Ford vs. Hephaistos

Oud Wood ist einer der Klassiker von Tom Ford. Die Marke erfährt nun seit mehreren Jahren einen Hype. Wie der Name bereits erahnen lässt, handelt es sich bei Oud Wood um einen holzigen Duft. Allerdings war es für den Tester überraschend, wie viel "Wood" und wie wenig "Oud" in dem Duft durchkommt. Das Original roch eher pfefferig bis rauchig und weniger geschmeidig, als man das von anderen Oud-Düften kennen mag.

Das bekommt das Dupe etwas besser hin, wenngleich es auf der Haut aufgetragen nicht so komplex riecht wie das Original. Nicht falsch verstehen: Im Kern erkennt man die Ähnlichkeit der Düfte. Beim Original kommen aber mehr Pfeffernoten und die Schärfe von Kardamom durch, als das beim Dupe der Fall ist. Hephaistos wirkt etwas simpler. Dem Tester wäre dieses kleine Mehr an Komplexität allerdings nicht den Aufpreis wert.

Oud for Happiness vs. Aristoteles

Bei Oud for Happiness von der französischen Parfümerie Initio handelt es sich um einen holzig frischen Duft, der durch seine zitronige Note auffällt. Beim ersten Dufttest ähneln sich beide Düfte stark, wenngleich bei Aristoteles deutlich mehr Zitrone durchdringt, was etwas künstlich und zu dick aufgetragen wirkt. Oud for Happiness entfaltet dagegen einen weicheren Duft. Beim Aufsprühen auf die Haut bestätigt sich der Eindruck. Oud for Happiness ist zwar intensiv, aber zurückhaltender als Aristoteles.

Auf der Haut ist der Instagram-Duft knackig zitronig und etwas holzig. Oud for Happiness wirkt dagegen blumiger und freundlicher. Mit der Zeit gleichen sich beide Düfte aber an. Das dauert bei Aristoteles allerdings. Und so ganz bekommt er seine starke Zitrusnote dann nicht los. Bei Oud for Happiness weicht die Zitrone dagegen süßeren Noten. Das gelingt dem Original auch weniger aufdringlich als dem Dupe.

Oud for Greatness vs. Heracles

Oud for Greatness ist ebenfalls von Initio. Es ist ein schwerer, würziger und herrlich opulenter Duft, der – mit Ausnahme von Haltane von Parfums de Marly – in seiner eigenen Klasse spielt. Oud for Greatness zu beschreiben, ist nicht leicht. Er ist süß, holzig, sehr edel und lang anhaltend. Wer einen Duft sucht, um ein Statement der Extraklasse zu setzen, ist mit Oud for Greatness gut beraten. Und da kommt Heracles einfach in keiner Weise heran.

Er riecht viel zu süß, viel zu blumig, viel zu nett und angepasst, um auch nur ansatzweise in den Sphären von Out for Greatness zu schweben. Die Düfte miteinander zu vergleichen, gleicht fast einer Majestätsbeleidigung. Auch nach längerer Zeit auf der Haut vermag es Heracles nicht, an sein Vorbild heranzureichen. Falls man hier überhaupt von einem Duftzwilling sprechen mag, deklassiert Oud for Greatness seine Kopie um Längen. Wer wirklich great sein will, der muss dafür tief in die Tasche greifen.

Fucking Fabulous von Tom Ford vs. Poseidon

Fucking Fabulous von Tom Ford ist ein idealer, warmer Sommerduft, der durch seine Noten von Mandel, Tonka und Vanille besticht. Poseidon kommt da verdammt nah heran, verpasst das Original aber dennoch. Und das liegt vor allem an einer deutlich holzigen Note im Dupe, die durchaus störend wirkt im Vergleich zum Original. Das Dupe ist dadurch etwas unausgeglichen, das Original hingegen unaufgeregt frisch. Zugegeben: Wir jammern hier auf hohem Niveau, denn neben Hephaistos ist Poseidon das beste Dupe im Vergleich. Wem Fucking Fabulous auf täglicher Basis zu teuer ist, kann zu dem Dupe greifen und sich den originalen Duft für besondere Anlässe aufheben.

Fazit

Drei von vier geschnupperten Dupes kommen an ihr Vorbild durchaus heran, eines war ein Totalausfall. Allerdings wirkten die Originale durchweg stimmiger und in sich runder, teilweise komplexer. Wirklich vorwerfen kann man das den Dupes nicht. Die wollen auch kein Geniestreich sein. Für die Duftzwillinge spricht ganz klar ihr Preis. Für 40 Euro macht man mit den Zwillingen nichts verkehrt. Ihre wahre Stärke liegt aber woanders.

Sie eignen sich hervorragend, um sie als Layer für andere Düfte zu verwenden. Heracles (Oud for Happiness) verbindet sich genial mit frischen Düften wie etwa dem Chanel Bleu Eau de Toilette. Poseidon verbessert einen leichten Duft wie CK One, kombiniert sich aber auch gut mit dem Replica Jazz Club von Maison Margiela. Hier gilt es, Experimentierfreude mit Fantasie zu kombinieren und sein eigenes Original zu kreieren.

