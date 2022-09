Um 15.22 Uhr deutscher Zeit startet eine Trauer-Prozession mit der Sarg der Queen durch London. Die Prozession führt vom Buckingham-Palast über die Prachtstraße "The Mall" herunter zu dem Exerzierplatz Horse Guards Parade und durch die Straßen White Hall und Parliament Street zum Parlament. Dort wird dann der Sarg in die Westminster Hall gebracht.

Prinz William und Prinz Harry gehen erneut nebeneinander hinter dem Sarg ihrer Großmutter. Doch Harry muss einen Schritt hinter dem Thronfolger gehen.

Zehntausende Britinnen und Briten säumen die Straßen, sie wollen sich von ihrer Queen verabschieden. Schon in der Nacht zum Mittwoch warteten britischen Medien zufolge viele Menschen am britischen Parlament, um in erster Reihe stehen zu können.