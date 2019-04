View this post on Instagram

Jeder Stream‌ von Euch geht an den guten Zweck und wird als Video für Euch dokumentiert. 🌹 Da der Song ein Spass war möchte ich nichts daran verdienen, ALLES, was aus STREAM EINNAHMEN reinkommt, egal wieviel, werde ich aus eigener Tasche verdoppeln und an Anti-Rassismus Projekte spenden und alles per Video für Euch festhalten. ❤️ Tausend Dank auch an @jalilofficial der einfach so ohne Eigennutz geliefert hat 🌹 Dachte ist eine schöne Idee : Streamen für den guten Zweck 🌹