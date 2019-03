Carys Zeta Douglas hat Star-Potential. Die 15-jährige Tochter von Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas möchte in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Den Grundstein für eine Künstlerkarriere legte Carys schon früh. Vor kurzem veröffentlichte Catherine Zeta-Jones dieses Video von Carys als Mädchen. Souverän legte Carys bereits in jungen Jahren einen Auftritt vor Publikum hin. Ihre berühmten Eltern sieht Carys in ihrer Karriereplanung nicht als Vorteil: "Die Leute denken, dass mir alles zufliegt, aber das stimmt nicht. Ich muss ständig beweisen, dass ich mehr bin als nur die Tochter meiner Eltern." Carys Zeta Douglas Michael Douglas warnt seine Carys vor den Tücken des Showgeschäft "Tu es nicht, nur um berühmt zu werden. Du musst die Schauspielerei lieben, denn es ist ein hartes Pflaster“, legt der Wall-Street-Star seiner Tochter ans Herz. Carys Zeta Douglas gehört zur dritten Generation einer Hollywood-Dynastie. Wir sind gespannt, was wir in Zukunft von Carys hören werden.