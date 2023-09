von Laura Hindelang Bei Starbucks gibt es den Pumpkin Spice Latte (PSL) schon wieder im Angebot. Wer ein großer Fan des Herbstgetränks ist – und mehrere Tausend Euro übrig hat – kann eine Diamant-Version des PSL am Finger tragen.

Auch wenn das Wetter momentan eher zu Eiskaffee einlädt, freut sich eine nicht geringe Anzahl von Menschen bereits auf die ersten Herbsttage, mit denen das Pumpkin Spice so richtig in Schwung kommt. Während sich der Hype in Deutschland überwiegend auf das Getränk beschränkt, ist Pumpkin Spice in anderen Ländern ein Teil der Kultur geworden. In den USA etwa werden die Produkte, die nach Pumpkin Spice riechen, schmecken oder aussehen, jedes Jahr bizarrer. Man denke etwa an Hundefutter, Müllbeutel, Hummus oder Hustenbonbons. Das teuerste Produkt in der Liste stammt aber aus Großbritannien: Ein Pumpkin Spice Latte-Verlobungsring.

Der erste Pumpkin Spice Latte-Ring der Welt

Bereits vergangenes Jahr hat der britische Juwelier Angelica Diamond das "perfekte Accessoire, um Ihre Kaffeetassen-Selfies aufzupeppen" auf den Markt gebracht. Nach eigenen Angaben soll das Schmuckstück Heiratsanträgen und Schmuckkollektionen in dieser Jahreszeit "etwas Würze verleihen". Es handele sich um den ersten Pumpkin Spice Latte-Ring der Welt und zugleich um den "perfekten Ring, wenn es Liebe auf den ersten Schluck ist".

Jedes Detail sei von dem beliebten Herbstgetränk inspiriert. Die roségoldene Form soll den Umriss eines Kürbisses nachbilden. An den Seiten prangen kleine Diamanten, orangefarbene Saphire und grüne Smaragde. Die Steine sollen allesamt an die Farben des Herbstes erinnern – wahlweise aber auch an das grün-weiße Starbucks-Logo. Das "Herzstück" des Rings ist ein Diamant in Schlagsahne-Form, umgeben von weiteren Diamanten und orangefarbenen Saphiren in einer becherförmigen Kralle. So soll das Schmuckstück "die Essenz einer dampfenden Tasse Kürbisgewürz" einfangen.

Verpackung riecht nach Pumpkin Spice

Zwar sieht der Ring von oben eher aus wie eine Blume, aber die Gravur lässt keinen Zweifel an der Inspirationsquelle. "Pumpkin Spiced" ist auf der Innenseite des Schmuckstücks zu lesen. So könne man den Ring getrost mit ins Grab nehmen und sicherstellen, dass Archäologen die Pumpkin-Spice-Anspielung hundert Jahre später sofort verstehen, witzelt "Food & Wine". Das Magazin sieht in dem Ring den Beweise, "dass die Bereitschaft, Kürbisgewürz in jeden Aspekt unseres Lebens zu integrieren, keine Grenzen kennt".

Und "Fox News" fragte bereits vergangenes Jahr: "Ist der Herbsttrend zu weit gegangen?" Denn wer denkt, der Pumpkin Spice Latte von Starbucks wäre schon teuer, wird sich bei dem Preis für die Diamant-, Saphir- und Smaragdversion sicher an dem herbstlichen Kaffee verschlucken: 10.000 britische Pfund – umgerechnet etwa 11.600 Euro – soll das Accessoire kosten. Damit handelt es sich zweifellos um das luxuriöseste Pumpkin Spice-Produkt. Luxuriös soll auch die Verpackung sein: Der Ring kommt in einer orangefarbenen Pumpkin Spice-Box, inklusive Kaffeetassenverpackung aus Pappe und einem winzigen Kürbis auf dem Verschluss. Von innen – man ahnt es bereits – riecht die Schachtel nach Pumpkin Spice.

