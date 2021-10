Sehen Sie im Video: Ex-GZSZ-Star berichtet in Video von ihrer Angst – Isabell Horn lässt Knoten in der Brust untersuchen.





















Ex-GZSZ-Star Isabell Horn gibt ein Update. Kürzlich wurden in ihrer Brust Zysten und Knoten entdeckt. Jetzt stand die Untersuchung im Brustzentrum an. Auf dem Weg dorthin lässt die Schauspielerin ihre Follower in ihrer Instagram-Story an ihren Bedenken und ihren Ängsten teilhaben.

Horn ist in ihrer Offenheit über ihren Gefühlszustand schonungslos.

Nach der Untersuchung meldet sie sich erneut bei ihren Fans und sie gesteht, dass die Prozedur sie an ihre Grenzen gebracht habe:

Isabell Horn hat ihr Versprechen, ihre Follower auf dem Laufenden zu halten, nicht gebrochen und das obwohl sie sichtlich unter der Situation und der Unsicherheit rund um die Ergebnisse, die sie erst in einigen Tagen erwartet, leidet. Horn weiß, wie wichtig ihre eigene Überwindung ist und wie wichtig Aufklärung über das Thema Brustkrebs und Brustkrebsvorsorge ist.





