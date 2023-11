von Jan Sägert Es gibt Trends, die muss nicht jeder verstehen. Das eigene Fahrrad im Wohnzimmer an die Wand oder unter die Decke hängen, ist sicher einer davon. Wie das geht, welche Halterungen am beliebtesten sind und warum die Deko mit Drahtesel gar nicht mal so verrückt ist?

Fahrräder gehören leider immer noch zur beliebtesten Beute von Langfingern. Wer keine Garage hat und sein Bike nicht im Keller abstellen möchte, hat fast nur noch eine Chance: Der Renner muss mit in die Bude. Klingt komisch – machen mittlerweile aber immer mehr Radfahrer:innen. Dort parken sie es dann auf dem Balkon oder in einem Zimmer, wo es auf die Dauer meist im Weg rumsteht. Deutlich smarter: Das Fahrrad an der Wand oder Decke aufhängen.

Was man dabei beachten sollte, welche Optionen es bei Decken- und Wandhalterungen fürs Bike gibt und wie man sie mit etwas handwerklichem Geschick selber basteln kann, erklären wir in diesem Artikel.

Wandhalterung fürs Fahrrad: Drei wichtige Fragen vor dem Kauf

Spontankäufe sind im Fall von Wandhalterungen fürs Fahrrad eine schlechte Idee. Bevor Sie zuschlagen und die Bohrmaschine zücken, sollten ein paar Fragen geklärt werden.

Wie schwer ist das Rad, das Sie aufhängen möchten? Wie viel Platz haben Sie an der Wand, wo das Bike später platziert werden soll? Eignet sich die Wand Ihrer Wahl überhaupt dafür (Stichwort Material)? Welches Zusatzmaterial benötigen Sie für die Montage?

In der Regel sind es Retro-Bikes, Rennräder, Fixies oder andere Schmuckstücke, die im Wohn- oder Arbeitszimmer an der Wand "ausgestellt" werden. Die bringen meist nicht mehr als zehn Kilogramm auf die Waage. Prüfen Sie vor dem Kauf trotzdem, ob die Wunschhalterung für dieses Gewicht ausgelegt ist. Haben Sie Zweifel, ob die Wand der Sache gewachsen ist, greifen Sie zur Sicherheit zu etwas größeren Dübeln und Schrauben. Gleiches gilt für Bikes, die an der Decke aufgehängt werden sollen. Und noch etwas sollten Sie bei der Auswahl der passenden Decken- oder Wandhalterung berücksichtigen.

1. Fischer Fahrradlift

Los geht's mit einer praktischen, platzsparenden und preiswerten Lösung für die Garage. Der Fischer Fahrradlift funktioniert wie ein Seilzug. Das Rad wird am Lenker und dem Sattel mit zwei Haken fixiert und danach bequem bis unter die Decke gezogen. Die Länge des Seils soll für eine Deckenhöhe bis vier Meter ausreichen. Der Seilzug hat gleich zwei Vorteile. Der Rahmen des Bikes liegt nirgends auf und kann damit auch nicht beschädigt oder zerkratzt werden. Dazu schonen Sie ihren Rücken, denn das Rad muss nicht angehoben werden, um es aufzuhängen. Und weil es nicht auf dem Boden steht, schonen Sie obendrein noch die Reifen.

2. Hiplok Airlok Fahrradhalterung

Schon eher für den Hobbyraum in der Wohnung geeignet ist die Hiplok Airlok Fahrradhalterung von Uvex. Sie wurde aus Stahl gefertigt und wiegt sportliche fünf Kilogramm. Konzipiert ist die Halterung laut Uvex auch für den Außenbereich. Ist die Airlok an der Wand befestigt und das Rad eingehängt, sichert ein 30-Millimeter-Stahlbolzen das Bike vor Dieben. Zum Lieferumfang gehören drei codierte Schlüssel, mit denen der Bolzen gesperrt wird. Auch die Spezialschrauben und passende Dübel liefert Uvex mit. Um den Rahmen zu schützen, ist der Bereich zum Einhängen mit einer Gummierung beschichtet.

3. Madeco Fahrradhalterung "FlyBike"

Wer es noch stilvoller mag, sollte über die Fahrrad-Wandhalterung "FlyBike" nachdenken. Der U-förmige Korpus besteht aus massivem Buchen-Schichtholz. Die Decklagen sind je nach Einrichtung in Eiche- oder dunkler Nussbaum-Optik erhältlich. "FlyBike" gibt es für Lenkerbreiten bis 50 Zentimeter und etwas ausladendere mit bis zu 62 Zentimetern Breite. Die Mulden, in die das Bike mit dem Oberrohr eingehängt wird, können individuell mit farbigem Wollfilz (aus Deutschland) ausgekleidet werden. Damit das Bike an der Wand bleibt, gehören Torx-Schrauben, die passenden Dübel und eine Bohrschablone zum Lieferumfang. Schwerer als 20 Kilogramm sollte das Zweirad aber trotzdem nicht sein.

4. Parax Fahrradhalter S-Rack

Gleich ein ganzes Regal dient beim S-Rack Fahrradhalter von Parax als Aufnahme fürs Lieblingsbike. Bei Lenkerbreiten von 50 bis maximal 70 Zentimetern und sieben optional wählbaren Farben dürfte fast jedes Rad passen und beinahe jeder Geschmack getroffen werden. Den maximalen Durchmesser fürs Oberrohr gibt der Hersteller mit 55 Zentimetern an. Dieses liegt nach der Montage weich gebettet in einer v-förmigen, mit Filz ausgekleideten Einkerbung. Im schwarz oder weiß beschichteten Aluminiumgehäuse des Parax liegt ein Holzboden, der in Walnuss, Birke und anderen Optiken erhältlich ist. Das S-Rack ist 24 Zentimeter breit und ragt je nach Lenker zwischen 30 und 40 Zentimeter in den Raum hinein. Torx-Schrauben, Dübel, Winkelmesser und Bohrschablone sind inklusive. Tipp: Rennräder fühlen sich in der schmalen Variante am wohlsten. Gravel- und Mountainbikes benötigen etwas mehr Platz.

