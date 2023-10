Theo Koll, der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, geht in den Ruhestand. Foto

Er hat die Politberichterstattung des ZDF über viele Jahre geprägt: Jerzt verabschiedet sich Theo Koll von "Berlin direkt" und dem ZDF-Hauptstadtstudio.

Der Journalist Theo Koll (65) moderiert an diesem Sonntag (19.10 Uhr) zum letzten Mal "Berlin direkt" im Zweiten. Viereinhalb Jahre lang hat er als Moderator durch das politische Vorabend-Magazin geführt. Er geht jetzt in den Ruhestand, wie das ZDF mitteilte. "In seiner Abschiedssendung stehen die aktuellen Themen im Vordergrund - unter anderem die politischen Folgen des Hamas-Angriffs auf Israel", berichtete der Mainzer Sender.

Als neue Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios folgt Diana Zimmermann auf Koll. Sie wird vom kommendem Monat an auch als Moderatorin von "Berlin direkt" am Sonntagabend im ZDF zu sehen sein und dann wie Koll im Wechsel mit Shakuntala Banerjee durch die Sendung führen.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten stellte heraus: "Theo Koll ist ein profilierter, großartiger Journalist und Kollege, der das ZDF-Informationsprogramm in den zurückliegenden drei Jahrzehnten geprägt hat. Er steht für profunde, unaufgeregte, verlässliche Information. Das hat seine journalistische Karriere ausgezeichnet und wird auch seine letzte "Berlin direkt"-Sendung prägen."