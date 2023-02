von Marcus Luft Schon die Location war speziell: Die italienische Traditionsmarke Ferragamo präsentierte ihre neue Kollektion in einer kargen Halle statt in alten Mailänder Palazzi. Die Marke steht für gehobene Handwerkskunst, nicht aber für Coolness. Das soll sich jetzt ändern.

Eigentlich hätte man es schon bei der Ankunft am Mailänder Flughafen Malpensa ahnen können. Oder beim Warten an den Straßenbahnhaltestellen in der City. Zur Mailänder Modewoche war beinahe die ganze Stadt mit der neuen Anzeigenkampagne der florentinischen Luxusmarke Ferragamo bepflastert. Dass das Haus, 1915 vom neapolitanischen Schuhmacher Salvatore Ferragamo gegründet, aber in diesen Tagen eine Transformation nie da gewesenem Ausmaß durchlebt, wurde am Samstagmorgen so richtig deutlich. In einer riesigen, an ein Ufo erinnernde, Messehalle zeigte Ferragamo seine Kollektion für den Herbst und Winter.