von Anna Scheibe Nach dem Festival ist vor dem Festival: Auch in diesem Jahr erwartet Musikliebhaber unterschiedlicher Genres deutschlandweit ein buntes Potpourri erstklassiger Konzerte. Ob Hurricane, Lollapalooza oder Rock am Ring – mit den richtigen Festival-Gadgets sind Sie auf alles, was wichtig ist, vorbereitet.

So schön ein mehrtägiger Konzertmarathon im Freien auch sein mag, so birgt jedes Festival auch seine Tücken – ausgelöst durch eingeschränkte Hygiene, viel Lärm, unbeständiges Wetter oder anders gesagt: wenig Komfort. Um die Zeit trotz aller Einschränkungen in vollen Zügen genießen zu können, braucht es nicht viel. Sie müssen nur wissen, welche Gadgets auf einem Festival unverzichtbar sind. Im Folgenden stellen wir Ihnen eine kleine Auswahl vor, die unsere Autorin (nach zehn Jahren Festival-Erfahrung) jedem Open-Air-Konzertgänger empfehlen würde.

1. Gummistiefel

Nicht ohne Grund hieß eine Schlagzeile in den letzten Jahren "Hurricane über Scheeßel", nachdem das Festival von einem Unwetter überrascht und regelrecht überflutet wurde. Tatsächlich war es nicht das erste Mal, dass Open-Air-Events wie das Hurricane oder auch Rock am Ring von sintflutartigen Regenschauern begleitet wurden – und sich die Konzertwiesen in matschige Felder verwandelten. Aus diesem Grund gehören Gummistiefel mit zu den wichtigsten Utensilien, die Festivalgänger immer bei sich haben sollten. Alternativ gibt es auch wasserdichte Überziehschuhe, die Sie über Ihren normalen Schuhen tragen können.

2. Gehörschutz

Leider entdeckte unsere Autorin diesen Gehörschutz erst nach ihrer aktiven Festivalzeit, schwört aber dennoch darauf – schließlich kann er auch bei jedem "normalen" Konzert genutzt werden: Dabei handelt es sich um spezielle Ohrstöpsel, die zwar den Lärm dämpfen, aber trotzdem die Umgebungsgeräusche in gleicher Tonqualität erhalten. Sprich, Sie nehmen Ihre Lieblingsband immer noch in einer gesunden Lautstärke war. Möchten Sie hingegen nachts Ihre Ruhe haben (Spoiler: auf Festivals ist es 24/7 laut), sollten Sie auf gewöhnliche Ohrstöpsel setzen. Es sei denn, Sie haben einen festen Schlaf und können alle Geräusche ausblenden.

3. Solar-Dusche

Ja, auf dem Festivalgelände gibt es Duschen. Was viele jedoch nicht wissen: Manchmal ist das Wasser zu kalt – oder zu heiß. Oder aber es bilden sich in frühen Morgenstunden bereits meterlange Schlangen, sodass Sie nur mit etwas Glück in den Genuss von frischem Nass kommen. Abgesehen davon, dass es nicht immer Einzelkabinen gibt, sondern auch gerne Sammelduschen für Männer und Frauen. Deutlich leichter und besser planbar ist es, wenn Sie einfach Ihre eigene Solar-Dusche (inkl. Schlauch) mitbringen. Diese heizt sich mit der Kraft der Sonne auf und fasst 20 Liter: also genug Wasser, um sich damit zu waschen.

4. Regenponcho

Sie fragen sich jetzt bestimmt, warum ein Regenponcho für ein Festival besser geeignet sein soll als eine Regenjacke. Ganz klar: Ist er nicht. Aber: Im Gegensatz zu einer (wärmenden) Jacke lässt sich der Poncho auf ein Mindestmaß zusammenfalten und kann so bequem in jeder Tasche oder im Rucksack verstaut werden. Denn Fakt ist, dass die Wetterlage auf Festivals meist so unbeständig ist, dass man auf alles gefasst sein sollte: Regen und Sonnenschein, Hitze und Kälte. Da sich der Poncho aufgrund seiner Einheitsgröße über der normalen Kleidung (samt Rucksack) tragen lässt, sind Sie so immer auf der sicheren Seite.

5. Luftmatratze (selbstaufblasend)

Wer nicht mit dem Auto anreist, ist gezwungen, sein gesamtes Camping-Zubehör bis zum Zeltplatz zu tragen. Um so wenig Gepäck wie möglich mitzunehmen, empfiehlt unsere Autorin eine selbstaufblasende Luftmatratze. Sie lässt sich ganz klein zusammenfalten und bietet trotzdem mehr Komfort als eine dünne Isomatte. Hinzukommt, dass Sie keine Luftpumpe mitschleppen müssen, um die Matratze aufzublasen. Es gibt verschiedene Modelle, die unterschiedlich dick sind: 60 Zentimeter sind am günstigsten, 65 Zentimeter bieten dafür noch mehr Komfort. Dazu passend gibt es natürlich auch aufblasbare Kissen.

6. Flaschenhalter

Man könnte meinen, dass Festivalbesucher in der Lage sind, ihre Becher einfach mit den Händen zu halten – doch weit gefehlt. Im Eifer des Gefechts verliert, verschüttet oder vergisst man sein Getränk gerne einmal. Hinzukommt, dass die Preise für Wasser und Softdrinks auf dem Festivalgelände meist genauso hoch sind wie für alkoholische Drinks, sodass Sie gut daran tun, Ihre eigenen Getränke mit zu den Konzerten zu nehmen. Um die Hände beim Tanzen frei zu haben und trotzdem nicht verdursten zu müssen, hat sich ein praktischer Flaschenhalter bewährt. Es gibt einfache Modelle oder auch ausgefallene aus Makramee.

7. Solar-Powerbank

Wenn es eine Sache auf Festivals nicht gibt, dann sind es kostenfreie Steckdosen. Da die meisten Events jedoch mehrere Tage lang gehen, kann das Handy nur über einen externen Akku – also eine mobile Powerbank – mehrfach geladen werden. Da jedoch auch diese Kapazitäten begrenzt sind, ist es ratsam, ein tragbares Solar-Ladegerät zu wählen: In dem Fall nutzen Sie einfach nur die Kraft der Sonne, um die Powerbank wieder aufzuladen. Anschließend können Sie Ihr Smartphone wie gewohnt nutzen und bleiben somit stets mobil (sofern Sie überhaupt Empfang auf dem Festivalgelände haben).

8. Handtuch (schnelltrocknend)

So schön ein normales Handtuch aus Frottee auch ist, es nimmt trotzdem viel Platz im Rucksack ein. Deutlich kleiner hingegen ist ein Handtuch aus Mikrofaser, das sich ganz klein zusammenfalten lässt – und obendrein an der frischen Luft viel schneller trocknen kann. Dieser Vorteil kommt Ihnen vor allem an regnerischen Tagen zugute, wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dass ein normales Handtuch nur sehr langsam bis gar nicht trocknen würde. Aber wenn wir mal ehrlich sind, steht das Thema Körperhygiene bei den meisten Festivalbesuchern eh nicht ganz oben auf der Liste. Da ist ein kleines Handtuch immer noch besser als keins.

9. Campinglampe

Auch wenn auf dem gesamten Festivalgelände die gesamte Zeit über die Lichter an bleiben, wird es auf den Zeltplätzen (je nach Lage) zwischendurch richtig dunkel – vor allem in den Zelten, aber auch in den mit der Zeit immer dreckiger werdenden Sanitäranlagen. Wer nicht immer sein Handylicht nutzen und damit den Akku leersaugen möchte, setzt auf praktische LED-Campinglampen. Diese können mit einem Karabinerhaken überall befestigt werden und leuchten Ihnen in den dunkelsten Stunden (mithilfe von Batterien) den Weg.

10. Wasserflaschen (faltbar)

Trinkwasser gibt es auf den Festivalgeländen zu Genüge, trotzdem ist es müßig (und wenig platzsparend im Rucksack), ständig eine leere Flasche bei sich zu haben. Hier bieten sich faltbare Wasserflaschen an mit einem Fassungsvermögen von 500 Millilitern. Diese können problemlos in jeder Tasche verstaut und bei Bedarf jederzeit mit Wasser oder anderen Getränken gefüllt werden. In diesem Set sind gleich vier verschiedene Farben enthalten. Und natürlich sind die BPA-freien Flaschen auch wiederverwendbar.

Und noch ein Tipp zum Schluss: Tickets für beliebte Festivals wie "Rock am Ring", "Hurricane" oder "Highfield" bekommen Sie hier.

