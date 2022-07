Der US-amerikanische Schauspieler Paul Sorvino, der in Filmen wie "GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia" und "Nixon" mitspielte, ist tot. Sorvino wurde 83 Jahre alt. Foto

Trauer um Paul Sorvino: Der US-Schauspieler, der unter anderem Polizisten und Mafiagangster mimte, ist mit 83 Jahren gestorben. Oscar-Preisträgerin Mira Sorvino erinnert an den "wunderbarsten Vater".

Der US-amerikanische Schauspieler Paul Sorvino, der in Filmen wie "GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia" und "Nixon" mitspielte, ist tot. Sorvino starb am Montagmorgen (Ortszeit) eines natürlichen Todes, wie sein Sprecher Roger Neal mitteilte. Die Frau des Schauspielers, Dee Dee Sorvino, sei an seiner Seite gewesen. Er habe in den letzten Jahren gesundheitliche Probleme gehabt, hieß es in der Mitteilung. Sorvino wurde 83 Jahre alt. Der Schauspieler hatte drei Kinder, darunter die Oscar-Preisträgerin Mira Sorvino (54, "Geliebte Aphrodite").