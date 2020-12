Wie viele Kleider oder Anzüge habt ihr?

Ich habe 40 Kleider und 40 Paar Schuhe. Jedes hat eine Nummer, die mit der Nummer des Klienten korrespondiert. Ich trage ein Kleid nicht öfter als 3 Mal. Da steht dann zB. 8, 14, 30. Man trägt ein Kleid ja nicht zweimal mit demselben Mann, es sei denn, er will das. Bei 40 schmeiße ich alle Kleider in den Mülleimer, weil ich nicht will, dass eine Frau wie elfigy meine Kleider trägt. Naja, mit ihrem breiten *hüstel* würde sie sowieso da nicht reinpassen. Dann zieht meine Freundin Elfi (die richtige Elfi) mit mir los und wir kaufen 10 neue. Die Schuhe gehen in die Altkleidersammlung. Nur das graue Seidenkleid behalte ich bis in alle Ewigkeit. Und die Perlenkette und Armband dazu passend.