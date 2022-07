Cate Blanchett als Chefdirigentin Lydia Tar in einer Szene des Films "TAR". Der Film ist einer von insgesamt 23 Filmen im Wettbewerb um den Goldenen Löwen bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig. Foto

23 Filme konkurrieren um den Golden Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig. Darunter auch "TÁR" mit Nina Hoss und Cate Blanchett.

Die deutsche Top-Schauspielerin Nina Hoss ist an der Seite der zweifachen Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig zu sehen. Der Film "TÁR" des US-Amerikaners Todd Fields, in dem Blanchett eine Chefdirigentin verkörpert, ist einer von insgesamt 23 Filmen im Wettbewerb um den Goldenen Löwen in der norditalienischen Lagunenstadt. Teile des Films wurden in der Dresdner Philharmonie gedreht.