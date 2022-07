Die Schauspieler Ana de Armas (l-r), Ryan Gosling und Chris Evans bei Sondervorführung des Films "The Gray Man" von Netflix in Berlin. Foto

Roter Teppich in der Hauptstadt: Ryan Gosling, Chris Evans und Ana de Armas haben am Abend in Berlin "The Gray Man" vorgestellt. Der Actionfilm ist ab Freitag auf Netflix zu sehen.

Stars wie Ryan Gosling (41, "La La Land"), Chris Evans (41, "Avengers") und Ana de Armas (34, "No Time To Die") haben am Abend in Berlin den neuen Netflix-Actionfilm "The Gray Man" vorgestellt. Bei der Sondervorführung gingen auch "Bridgerton"-Star Regé-Jean Page (34) sowie die Macher des Films, Joe und Anthony Russo, über den Teppich.