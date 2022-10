von Axel Palm und Hannah Leonhard Die Flaconi Adventskalender 2022 für Frauen und Männer kosten 70 Euro. Aber was bekommen Käufer:innen für ihr Geld? Der stern hat nachgerechnet und ein paar Beauty-Produkte getestet. Das Ergebnis überrascht in jeder Hinsicht.

Keine Liebe ist so schön wie die zu sich selbst. Okay, das mag vielleicht nicht ganz stimmen für Eltern, Frischverliebte oder Hundebesitzer:innen, aber auch die tun gut daran, ihr Konterfei im Spiegel anzuschmachten. Das kann mitunter ganz schön grausig sein, wissen Mann und Frau. Allerdings haben die Herren der Schöpfung in Sachen Self-Care noch etwas Nachholbedarf. Dazu gehört ausdrücklich kein Kneipenbesuch, sondern seinen Körper etwas zu pflegen und sich Zeit für sich zu nehmen.

Leider benutzen Männer 2022 dafür noch immer nur zu gern die Bodylotion der Freundin fürs Gesicht und ein Duschgel für Haare und Körper. Grund genug für Flaconi, etwas Nachhilfe zu geben und 2022 den ersten Beauty-Adventskalender für den (un)gepflegten Mann auf den Markt zu bringen. Frauen sind da schon etwas weiter. Sie wissen die Freuden einer pflegenden Nachtcreme oder eines reichhaltigen Serums zu schätzen. Bei ihr gehört der Flaconi Adventskalender entsprechend zum Standard-Repertoire des Beauty-Händlers. Ob beide Kalender ihr Geld wert sind, klärt der stern-Test.

Jedes der 24 Pakete der Flaconi Adventskalender wird auf Herz und Nieren geprüft. © stern

Das Äußere der Flaconi Adventskalender 2022

Tja, was soll man denn zum Äußeren großartig sagen. Einmal nach Hause geschleppt, fügt sich der Flaconi-Adventskalender für Männer nahtlos in eine sonst dekoarme Wohnung ein. Das dunkle Grün schmeichelt den vertrockneten Pflanzen um ihn herum. Ansonsten handelt es sich um ein schnörkelloses Rechteck. Bei längerer Betrachtung weiß man(n) noch immer nicht genau, ob das jetzt gut aussieht oder nicht. Neutral eben. Aber weil nichts schlimmer ist, als ein Mann, dem es egal ist, ob etwas in seiner Wohnung gut oder schlecht aussieht, sagen wir das, was wir Samstag nachmittags in schwedischen Einrichtungshäusern auch sagen, um dort schnell herauszukommen: Find ich toll, nehmen wir mit.

Während das dunkle Grün den vertrockneten Pflanzen schmeichelt, fügt sich der pinke Adventskalender für Frauen weniger harmonisch in die eigenen vier Wände ein. Zu klischeehaft ist die gewählte Farbe. Sind wir nicht längst der Zeit entwachsen, als Mädchen rosa und Jungs blau waren? Vorschlag für die Zukunft: Die Geschlechter nicht durch Farben trennen, sondern mithilfe von Design, so könnte Frau ein Viereck bekommen und Mann ein Dreieck, oder umgekehrt? Lässt man den Anstrich außen vor, erinnert die Optik an zusammenlaufende Nagellackfarben. Zusammengefasst: Das Äußere macht nicht so viel her wie das Innere des Kalenders. Denn das kann was.

Auf jedem Päckchen des Flaconi Adventskalender befindet sich ein QR-Code, der für mehr Informationen auf die Produktseite im Onlineshop führt. © stern

Flaconi Adventskalender: Der Inhalt

Was eint Adventskalender und Menschen? Die inneren Werte müssen überzeugen. Entgegen moderner Zeitgenossen brauchen die Flaconi Adventskalender weder Selbstbewusstsein, noch Charme, noch Witz oder Eloquenz, dafür aber etwas Verantwortungsbewusstsein. Und das haben sie, weil sie recyclebar sind. Nichts wird aufgerissen und die 24 Päckchen sind wiederverschließbar. Perfekt, um die Kalender im nächsten Jahr noch einmal zu benutzen und der Umwelt einen Gefallen zu tun.

Spoiler: Die Highlights der Flaconi Adventskalender

Achtung: Es folgen jeweils drei Highlights der für die Testenden interessantesten Produkte im Kalender. Danach werden alle Produkte einem Preischeck unterzogen. Wer sich überraschen lassen will, sollte die Highlights überspringen.

Eines muss man den Adventskalendern von Flaconi lassen: Sie bieten so unterschiedliche und vor allem außergewöhnliche Produkte, dass es nach dem Test von ihnen wirklich verdammt schwer fällt, drei Highlights herauszupicken. Duschgels und Handseife fallen schon einmal heraus. Beide sind ein Nice-to-have auf Reisen, weil sie 100 Milliliter nicht überschreiten. Aber es hilft alles nichts und so soll die Entscheidung auf zwei unbekannte und ein bereits bekanntes Produkt fallen.

Die drei Highlights des Männerkalenders

Dr. Barbara Sturm Face Cream American Crew Styling Forming Cream Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Eau de Parfum

Alle drei Produkte ersetzen den gewohnten Standard der Morgenroutine. Nach der morgendlichen Dusche kam die Face Cream von Dr. Barbara Sturm ins Gesicht. Ich weiß weder, wer die gute Frau ist, noch kannte ich ihre Produkte, aber eines weiß ich, nachdem ihre Creme meinem Gesicht schmeichelte: Frau Dr. Barbara Sturm weiß ganz genau, was sie tut. Gerade wer in der kalten Jahreszeit Probleme mit spannender Haut im Gesicht hat, wird Freude an ihrer Gesichtscreme haben. Noch nie habe ich so wenig Creme benutzt, noch nie hat die sich so gut verteilen lassen, noch nie war sie so schnell eigezogen und hat ein ähnlich angenehmes Gefühl auf der Haut hinterlassen. Keine Rückstände, kein Spannungsgefühl, kein unangenehmer Duft. Herrlich.

Auf Platz zwei folgt die American Crew Forming Cream. Ein für mich bereits bekanntes Produkt, das ich mir schon häufiger gekauft habe. Sie erinnert an eine auf Wasser basierenden Pomade, ist aber eben mehr eine Creme. Sie erzeugt keinen Mattlook im Haar, sondern eher einen glänzenden. Entsprechend eignet sie sich auch besser für stilvollere Abende und klassische Frisuren. Die Cream verteilt sich gewohnt geschmeidig in den Haaren, ohne diese allzu sehr zu verkleben, wie man es beispielsweise vom klassischen Gel kennt. Der Halt ist eher seicht und unterstützt den natürlichen Look, beziehungsweise die Frisur. Muss man mögen, ich tue es.

Platz drei geht an Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Eau de Parfum. Was ein Duft. Das Parfüm passt ideal zu kalten Jahreszeit, weil es einen schweren und holzigen Odeur hinterlässt, der nicht aufdringlich, sondern – im Gegenteil – sehr edel ist. Wirklich ganz was Feines und kein Wunder, dass sich das Parfüm hinter dem letzten Türchen verbirgt. So will Mann zu Weihnachten duften. Viel aufzutragen brauchte ich nicht. Zwei kleine Spritzer genügten und der Duft hält nun schon mehrere Stunden. Ohne Zweifel ein richtiges Highlight.

Die drei Highlights des Adventskalenders für Frauen

Babor Ampoule Concentrates Gesichtsserum Dr. Barbara Sturm Glow Drops L'Occitane Handcreme Shea Butter

Platz eins bekleiden die Gesichtsseren von Babor. Bisher waren mir die Produkte dieser Marke zu teuer, um sie blind zu kaufen. Umso schöner ist es, dass nun drei von ihnen im Adventskalender versteckt sind. Insbesondere die Mischung gefällt mir, so kann ich mir einen Eindruck von drei unterschiedlichen Seren machen. Diese Kombination habe ich im Handel nicht gefunden, der Kalender bietet mir direkt einen Mehrwert. Das Hydra Plus Konzentrat gefällt mir am besten, meine Haut ist samtweich und duftet wunderbar.

Auf Platz zwei folgen die Glow Drops von Dr. Barbara Sturm. Hier muss ich mich meinem Kollegen anschließen, Frau Sturm beherrscht ihr Handwerk. Die Tropfen mische ich meiner Feuchtigkeitspflege am Morgen bei. Das Ergebnis: eine cremige Konsistenz, die sich angenehm auf dem Gesicht verteilen lässt und die Haut gut gepflegt auf den Tag vorbereitet. Leider sind nur drei Millimeter in der kleinen Adventskalender-Edition enthalten, wer nachkaufen will, zahlt zwar für Qualität, aber dafür nicht wenig. Umgerechnet kostet die kleine Menge bereits 12,50 Euro.

Eine meiner Lieblingsmarken ist L'Occitane, deswegen freue ich mich über diese alte Bekannte. Die Shea Butter Handcreme kommt gerade richtig zum Winter, denn meine Hände brauchen eine Extraportion Feuchtigkeit. So ist dieses Highlight zwar keine kreative Meisterleistung der Produktauswahl, aber eine treffsichere, sodass ich mich als Testerin besonders darüber freue. Die kleine Größe ist außerdem ideal für unterwegs.

Rituals, Slowdays und Grown Alchemist: In seinem Adventskalender setzt Flaconi auf hochwertige Markenprodukte. © stern

Preis-Leistung des Flaconi Adventskalenders: Versprochener Warenwert

Bleibt die Frage, was die Kalender für ihr Geld bieten. Flaconi selbst verspricht bei den Männern einen Warenwert von 390 Euro zum Kaufpreis von nur 70 Euro. Bei den Frauen findet sich zum Warenwert keine Angabe, Kaufpreis sind ebenfalls 70 Euro. Klingt erst einmal zu schön, um wahr zu sein. Deshalb machen wir uns mal die Mühe, alle Produkte durch die Vergleichssuchmaschine zu jagen. Gibt es ein Produkt nicht in der Größe des Kalenders, rechnen wir für das Produkt den Milliliter-Preis pro Euro aus und multiplizieren das Ergebnis mit dem Inhaltsvolumen der Adventskalender-Produkte.

Zugegeben, der Vergleich ist nicht ganz fair, weil shopunabhängig der günstigste Preis ohne Versandkosten als Referenz dient. Wer alle Produkte einzeln bei unterschiedlichen Händlern kaufen wollen würde, müsste – wenn er oder sie bei fünf Shops alle Produkte findet – circa 30 Euro Versandkosten mit einrechnen. Entsprechend addieren wir diese 30 Euro auf das Endergebnis.

Und das überrascht mal wirklich beim Männer-Adventskalender: Wir kommen auf einen rohen Warenwert von 335 Euro (gerundet). Leider war ein Produkt (After Shave) überhaupt nicht zu finden. Dessen Schätzwert belief sich auf 15 Euro. Komplett akkurat ist das Ergebnis also nicht. Plus Versandkosten kosten die Produkte insgesamt 365 Euro, hätten wir uns entschieden, sie einzeln zu kaufen – ohne den Kalender als solchen. Starke Leistung, auch wenn das nicht ganz die "versprochenen" 390 Euro sind.

Auch der Adventskalender für Frauen unterzieht sich dem Preischeck: Produkte recherchieren, Mengenangaben verrechnen und man kommt auf einen Warenwert von 213 Euro (gerundet). Plus geschätzte Versandkosten von 30 Euro, bedeutet das im Endergebnis: 243 Euro. Das sind ganze 122 Euro weniger, als im Kalender für Männer stecken. Die enthaltenen Produkte übersteigen zwar bei Weitem den Kaufpreis und fairerweise muss man festhalten, dass es die Produkte nicht immer identisch im Handel zu kaufen gibt. Die beworbenen 270 Euro Wert erreicht der Kalender aber nicht.

Sogar Produkte in Originalgröße verstecken sich im Flaconi Adventskalender. © stern

Fazit: Lohnen sich die Flaconi Adventskalender?

Der Flaconi-Adventskalender für Männer ist eine echte Granate. Der Produktmix ist einfach stark, weil neben vielen bekannten und sinnvollen Dingen wie Duschgels und Deo auch richtig gute Schätze im Kalender verborgen sind, die Mann noch nicht kennt, aber schnell zu schätzen weiß. Der Kalender lohnt vor allem für Männer, die viel im Flugzeug unterwegs sind und entsprechend kleine Größen für Duschgel & Co. zu schätzen wissen. Der Produktmix ist gelungen und Flaconi ist äußert bedacht darauf, ausnahmslos sehr hochwertige Beauty-Produkte für ihn in den Kalender zu packen. Der angegebene Warenwert von 390 Euro wird nicht ganz erreicht, der Preis von nur 70 Euro ist aber trotzdem einfach unschlagbar. Ganz klare Empfehlung für den Flaconi-Adventskalender für ihn.

Gleiches gilt für die weibliche Version des Adventskalenders. Mischung und Wertigkeit der Produkte überzeugen. Wer Lust hat, neben beliebten und bewährten Marken Neues zu entdecken, kann viel ausprobieren. Und ist es nicht das, was man von einem Adventskalender erwartet? Man will sich überraschen lassen und 24 Mal Vorfreude verspüren, bevor sich die kleinen Pakete öffnen. Diese Freude hat der Flaconi Adventskalender definitiv ausgelöst.

