Hüllt sich wieder in einem Rechteck, dafür aber in blau und rot: die Flaconi-Adventskalender 2023

von Axel Palm und Samira Debbeler Schon im letzten Jahr wusste der Flaconi-Adventskalender zu überzeugen. Ob der Beauty-Händler 2023 noch einen drauf setzt oder abbaut, verrät der Test. Der stern nahm zwei Kalender unter die Lupe – einen für Männer, einen für Frauen.

Adventskalender sind schon lange kein Kinderkram mehr, sondern ebenso beliebt bei Erwachsenen wie bei kleinen Geschöpfen. Auch die "Großen" wollen sich die Geduld bis zur Bescherung belohnen. Um an Heiligabend besonders zu glänzen, sind Schokolade & Co. nur leider etwas hinderlich, Verjüngungscremes, Parfümflakons und weitere Aufbrezel-Produkte dagegen nicht. Gut, dass es den "24 Love Brands"-Kalender von Flaconi gibt, der uns all das in der Vorweihnachtszeit beschert. Wie im letzten Jahr gibt es ihn als Women's und Men's Edition. Ob die sich lohnen, hat der stern für Sie herausgefunden.

Flaconi-Adventskalender 2023: Die Männer-Version im Test

2022 war das Geburtsjahr des Flaconi-Adventskalenders für Männer. Gut so, denn in Sachen Beauty und Pflege hat Mann noch immer Nachholbedarf. Für ungepflegte Herren, die das ändern wollten, war der Flaconi-Adventskalender ein formidabler Einstieg, denn er bot ein strakes Preisleistungsverhältnis und eine reiche Produktpalette zum Probieren. Zur Erinnerung: Damals versprach Flaconi einen Warenwert von 390 Euro und hielt das Versprechen fast ein und das für einen Preis von 70 Euro!

Zusammengerechnet kam der stern im Test 2022 auf einen Wert von 365 Euro. Im Kalender verbargen sich wirklich hochwertige Produkte wie beispielsweise eine Tagescreme von Dr. Barbara Sturm oder ein Nischenduft von Francis Kurkdjian. Dieses Jahr wirbt der Online-Beauty-Händler gar mit einem Warenwert von 400 Euro, allerdings ist der Kalender teurer geworden, kostet 99,99 Euro – und natürlich schauen wir wieder genau hin.

Flaconi-Adventskalender 2023: Das Design

Der Flaconi-Adventskalender für Männer 2023 ist in einem dunklen Blau gehalten

Adventskalender für Männer

Bevor wir das allerdings tun, betrachten wir erst einmal das Design des diesjährigen Adventskalenders für Männer. Und da hat sich gar nicht einmal so viel getan. Flaconi setzt wieder auf ein etwas sperriges Rechteck mit weihnachtlicher Verzierung. Einziger nennenswerter Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr ist die Farbe. Anstatt Tannengrün ist der Flaconi-Adventskalender 2023 marineblau. Dekofüchse mag das Design jetzt nicht in Jubelstürme versetzen, das muss es aber auch nicht, denn wie wir wissen, zählen ja bekanntlich die inneren Werte. Nicht wahr, liebe Geschlechtsgenossen?

Flaconi-Adventskalender für Männer: Der Inhalt

Wie schon im letzten Jahr verstecken sich die Beauty-Produkte in kleinen Schachteln

Adventskalender für Männer

Im Inneren schlummern 24 kleine Schachteln, die geöffnet werden wollen. Flaconi selbst verrät auf seiner Seite, was sich in dem Kalender befindet. Wir haben einmal alle Schachteln geöffnet und den Inhalt auf dem Tisch drapiert. Dazu haben wir die günstigsten Preise im Preisvergleich für die einzelnen Produkte herausgesucht. Natürlich sind auch einige kleine Packungen dabei, die nicht im Handel erhältlich sind. Ist das der Fall, haben wir den Milliliterpreis des Produkts ermittelt, auf die im Kalender befindliche Größe gerechnet und das Ergebnis gerundet. Das Ergebnis pro Produkt sehen Sie in der Liste. Es folgt eine Einschätzung des Ergebnisses und im Anschluss gehen wir auf unsere Highlights ein. Spoileralarm: Wer sich überraschen lassen möchte, sollte die Liste überspringen.

Die komplette Ausbeute des Flaconi-Adventskalenders für Männer lässt sich sehen

Adventskalender für Männer

Ahava Mineral Hand Cream, 40 ml, 6 Euro

Allies of Skin Molecular Silk Amino Hydrating Cleanser, 25 ml, 11,50 Euro

American Crew, Daily Cleansing Shampoo, 250 ml, 11,25 Euro

Babor Ampoule Concentrates Gesichtsserum, 12 Euro

Babor HSR Lifting Anti-Wrinkle Cream, 15 ml, 19 Euro

Biotherme Homme, Aquapower Duschgel, 200 ml, 13 Euro

Boss Bottled Duschgel, 30 ml, 2 Euro

Dr. Barbara Sturm, Hyaluronic Serum, 3 ml, 21 Euro

Flaconi, Avocado und Sheabutter Tuchmaske, 2 Euro

KIKO Milano, Skin Trainer Eyes Augenserum, 15 ml, 16 Euro

L:A Bruket, Lemongrass Shampoo, 55 ml, 5 Euro

L'Oréal Men Expert, Hydra Energy XL Tuchmaske, 1 Stück, 3 Euro

L'Oréal Professionnel Paris, Tecni.Art Fix Max Haargel, 50 ml, 3,50 Euro

Manupgrader Hydra Gel Cream, 50 ml, 24 Euro

Manupgrader Hydro Sheet Mask, 1 Stück, 6 Euro

Marvis Earl Grey Zahnpasta, 25 ml, 3,40 Euro

Memo Paris, Marfa Fleurs Bohèmes Eau de Toilette, 5 ml, 25 Euro

Murad, Environmental Shield Rapid Dark Spot Correcting Serum, 30 ml, 65 Euro

NUXE, Reve de Miel Lippenpflegestift, 4 g, 5,50 Euro

Recipe for Men, Facial Moisturizer 25 ml, 6,30 Euro

Rituals, Charcoal Face Scrub, 125 ml, 14 Euro

The Brooklyn Soap Company, Cedar, 8 Euro

Versace, Dylan Blue Duschgel 100 ml, 6 Euro

Versace, Eros Eau de Toilette 5 ml, 6 Euro

Rechnen wir alle Preise zusammen, kommen wir auf einen Warenwert von 294,45 Euro. Klingt erst einmal enttäuschend, wurden doch 400 Euro versprochen, allerdings sei gesagt, dass sich Flaconi dabei auf die unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller bezogen haben wird und wir aus einem Preisvergleich immer das günstigste Angebot genommen haben und das ohne Rücksicht auf den Händler. Würden wir die Produkte einzeln kaufen wollen, müssten wir daher noch wenigstens 30 Euro Versandkosten drauf rechnen, was 324,45 Euro ergibt. Damit hielte der Kalender zwar noch immer nicht sein Versprechen. Aber trotzdem 99,99 (90,99 Euro mit Gutschein) ein vertretbarer bis guter Preis für den Inhalt. Um den Black Friday herum gab es den Kalender im letzten Jahr übrigens noch günstiger.

Die Favoriten

Die persönlichen Favoriten des Flaconi-Adventskalenders von links nach rechts: Facial Moisturizer von Recipe for Men, Marfa Fleurs Bohèmes Eau de Toilette von Memo Paris, Hydra Gel Cream von Manupgrader, Daily Cleansing Shampoo von American Crew und der Face Scrub von Rituals

Adventskalender für Männer

Jetzt wird es persönlich, denn wir kommen zu den Favoriten des Testers, der fortan auch etwas persönlicher in Ich-Form weiter schreibt. Es sei mir verziehen, genauso wie meine gewählten Favoriten. Denn ich habe mich gleich für zwei feuchtigkeitsspendende Produkte aus dem Kalender entschieden, weil ich in der kalten Jahreszeit unter trockener Haut im Gesicht und an den Händen leide. Für die Hände bin ich bereits gewappnet, die eine Creme fürs Gesicht zu finden ist die größere Herausforderung und Gott sei Dank liegen dem Kalender der Facial Moisturizer von Recipe for Men und die Hydra Gel Cream von Manupgrader bei.

Ich weiß gar nicht so recht, welchen der beiden ich besser finde. Der Facial Moisturizer eignet sich meiner Meinung nach besser für den täglichen Gebrauch, da er etwas schneller einzieht. Außerdem nimmt er etwas mehr den Glanz auf der Haut, weil die Creme mattierend wirkt. Das Hydra Gel fühlt sich dagegen an wie eine Feuchtigkeitskur für die Haut, braucht aber länger zum Einziehen. Das Gel fühlt sich herrlich belebend an und das Spannungsgefühl im Gesicht ist verflogen. Trotzdem nutze ich es lieber, wenn ich nicht sofort aus dem Haus muss. Für trockene Haut sind beide ein Segen.

Adventskalender für Männer

Parfum und Shampoo

Kommen wir zum Parfum: Mein lieber Scholli ist das ein blumiger Duft war mein erster Gedanke, bevor mich Marfa Fleurs Bohèmes von Memo Paris verzaubert hat, was schon besonders ist. Normalerweise bezirzen mich eher opulente Düfte wie etwa Haltane von Parfums de Marly oder auch mal holzige Klassiker wie Eight & Bob Original. Marfa Fleurs Bohèmes ist dagegen ein Sonnenschein, der Stereotype aufbricht. Im ersten Augenblick braucht es einen Funken Mut als Mann dieses Parfum aufzulegen, denn der Duft geht ohne Probleme als unisex durch – aber es lohnt. Marfa Fleurs Bohèmes ist ein Brett, meine Herren.

Stellen Sie sich vor, es ist Frühling, Sie sind auf einer Reise und Sie sitzen in einem Café, rauchen eine Parisienne und betrachten die Menschen, wie Sie zur Arbeit hetzen, in ihren Smartphones versinken und just als Sie den Glauben an die genügsame Freude des Seins zu verlieren scheinen, lächelt Sie im Vorbeigehen durch aufkeimende Blüten und Sonnenstrahlen der Mensch Ihrer Träume an. Erst sind Sie irritiert, dann schockverliebt und dann betrübt, dass Sie ihn oder sie wohl möglich nie wieder sehen. Oder vielleicht doch?

Ihre Reise beginnt nun erst so richtig und genauso fühlt sich Marfa Fleurs Bohèmes beim ersten Auftragen an. Wahrscheinlich mag ich an dem Duft, dass der blumige Start nach dem Auftragen abklingt und er etwas holziger wird, ohne an seiner Frische zu verlieren. Wie die Reise bei Ihnen ausgeht, vermag ich nicht zu orakeln, aber wenn Sie nach der Lektüre nun glauben, ich sollte mir mal wieder den Kopf waschen, seien Sie unbesorgt: Das habe ich bereits mit dem American Crew Daily Cleansing Shampoo getan und mich danach besonders weicher und leicht zu stylender Haare erfreut. Einmal noch mit dem Charcoal Face Scrub von Rituals durchs Gesichts geschrubbt und ich war wieder bei Sinnen und im verregneten Hamburg angekommen.

Adventskalender für Männer

Fazit

Ja, für einen Adventskalender sind 99,99 Euro viel Geld. Sie bekommen aber auch viel von Flaconi geboten. Gepflegte Männer, die gerne Neues probieren, können sich den Kalender gerne gönnen. Auch Beauty-Neulinge sind mit dem Flaconi-Kalender gut aufgehoben. Praktisch sind auch die kleineren Packungen, wenn Sie viel im Flugzeug unterwegs sind. Wer einen Mann beschenken möchte, der viel unterwegs ist, fährt mit dem Kalender also ebenfalls gut. Die beworbenen 400 Euro können nicht gehalten werden, wenn die Preise der Produkte aus einem Preisvergleich als Referenz dienen.

Im Vergleich zum letzten Jahr hat der Kalender – was den Warenwert anbelangt – etwas abgebaut. Was die Produkte betrifft, kann von Abbauen aber keine Rede sein, denn die sind wieder durchgehend hochwertig und es bereitet einfach Freude, sie auszuprobieren. Man täte dem Flaconi-Adventskalender für Männer 2023 daher Unrecht, spräche man von einem leeren Werbeversprechen, denn das ist er nicht. Und mit etwas Glück rabattiert Flaconi den Adventskalender ja auch wieder zum Black Friday.

Adventskalender für Männer

Flaconi-Adventskalender 2023: Die Frauen-Version im Test

Flaconi-Adventskalender für Frauen 2023

Adventskalender für Frauen

Auch in diesem Jahr gibt es eine Women's Edition des Flaconi-Adventskalenders. Beauty-Liebhaber:innen dürfen sich über 25 Skincare- und Körperpflegeprodukte freuen. Der Preis: 119,99 Euro. Der Hersteller verspricht hochwertige Artikel von bekannten Marken wie Augustinus Bader, Babor, Benefit, Kérastase, Laura Mercier, Sisley, Sol de Janeiro und Versace im Wert von über 600 Euro. Ob das stimmt, prüfte der stern.

Flaconi-Adventskalender 2023: Das Design

Der diesjährige Adventskalender besteht – wie jedes Jahr – aus einem Pappkarton. Der Aufdruck ist festlich gestaltet im dunklen Bordeauxrot mit schimmernden Lichtreflexionen. Wer seine Wohnung zur Weihnachtszeit gern in ein Winterwonderland verwandelt, dürfte sich über das Design freuen. Der Kalender legt neben Tannenbaum und Adventskranz einen weihnachtlichen Auftritt hin. Die 24 Überraschungen befinden sich in nummerierten Päckchen. Sie liegen wie Puzzleteile im Rahmen des Kalenders, der von einem Pappmantel umgeben ist und sich leicht verschieben lässt. Tipp: Stecken Sie die kleinen Kartons zurück an ihren Platz, nachdem Sie sie geöffnet haben. So bleibt der Kalender auch noch nach der Hälfte der Adventszeit ansehnlich.

Flaconi-Adventskalender für Frauen: Der Inhalt

Die nummerierten Schachteln beinhalten 25 Überraschungen. Flaconi verrät auf seiner Website, welche das sind. Der stern hat alle Päckchen vorab geöffnet und sich den Inhalt genau angeschaut. Wie auch bei der Men's Edition haben wir die günstigsten Preise im Preisvergleich für die einzelnen Produkte herausgesucht. Auch bei der Frauen-Version sind einige kleinere Produktproben enthalten, die nicht regulär im Handel erhältlich sind. In solchen Fällen haben wir den Preis pro Milliliter für das Produkt ermittelt, diesen auf die im Adventskalender enthaltene Produktgröße umgerechnet und das Ergebnis aufgerundet. Die Kosten pro Produkt finden Sie in der unterstehenden Liste. Anschließend präsentieren wir unsere Highlights. Achtung, Spoilerwarnung: Wenn Sie die Überraschung nicht vorwegnehmen möchten, sollten Sie die Liste überspringen.

Der Inhalts des Flaconi-Adventskalenders 2023

Adventskalender für Frauen

Annemarie Börlind, Hyaluron Augenpads mit Sofort-Effekt, 2 x 2 Paar, 8 Euro

Augustinus Bader, The Rich Cream, 15 ml, 82 Euro

Babor, HSR Lifting Anti-Wrinkle Cream, 15 ml, 25 Euro

Benefit, The Porefessional Lite Primer Mini, 3 ml, 4 Euro

Bondi Sands, SPF 50+ Lip Balm Coconut, 10 g, 6 Euro

Boss, Alive Hand- & Bodylotion, 75 ml, 25 Euro

Color Wow & Chris Appleton Money Travel Masque, 50 ml, 8 Euro

Dr. Barbara Sturm, Super Anti-Aging Eye Cream, 3,5 ml, 25 Euro

Fekkai, Apple Cider Scalp Scrub, 60 ml, 15 Euro

Kérastase, Resistance Ciment Thermique Föhnlotion, 50 ml, 10 Euro

Kiko Milano, Bright Quartet Eyeshadow Palette (01), 3 g, 13 Euro

Laura Mercier, Translucent Loose Setting Powder, 9,3 g, 24 Euro

Lia, Halal Nagellack Elegance, 11 ml, 13 Euro

Marvis, Blossom Tea oder Creamy Matcha Zahnpasta, 25 ml, 3 Euro

Murad, Environmental Shield Rapid Dark Spot Correcting Serum, 30 ml, 56 Euro

M2, Eyelash Awakening Serum, 2 ml, 24 Euro

Nuxe, Merveillance Lift Konzentrierte Nachtcreme, 50 ml, 25 Euro

Pai Skincare, The Impossible Glow (Bronze), 10 ml, 6 Euro

Rituals, The Ritual of Ayurveda Fragrance Sticks, 70 ml, 17 Euro

Sisley, Baume-en-eau a la Rose Noire Gesichtscreme, 10 ml, 24 Euro

Sol de Janeiro, Bum Bum Creme, 25 ml, 6 Euro

Versace, Dylan Purple Eau de Parfum, 5 ml, 6 Euro

Wella Professionals, Ultimate Repair Conditioner, 75 ml, 13 Euro

Wella Professionals, Ultimate Repair Shampoo, 100 ml, 12 Euro

Summieren wir alle ermittelten Preise, ergibt sich ein Betrag in Höhe von 450 Euro. Genau wie bei der Men's Edition hält Flaconi sein Versprechen nicht ein. Zur Erinnerung: Der Anbieter wirbt mit einem Warenwert in Höhe von über 600 Euro. Auch bei der Frauen-Version des Kalenders sei jedoch fairerweise gesagt, dass sich Flaconi dabei auf die unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller bezieht. Für unsere Berechnung haben wir aus einem Preisvergleich immer das günstigste Angebot genommen.

Die Favoriten

Die Favoriten unserer Autorin

Adventskalender für Frauen

Wie es bereits der Kollege Palm beim Test der Men's Edition vorgemacht hat, wechsele nun auch ich in die Ich-Perspektive. Denn es geht um meine Highlights, den größten Überraschungen. Vorher muss ich Ihnen noch etwas über mich erzählen: Ich habe zwar grundsätzliches Interesse an Kosmetikprodukten, Parfüm, Pflegecremes & Co., allerdings bin ich (zumindest in diesem Bereich) ziemlich geizig. Natürlich habe auch ich mir des Öfteren von Influencern erzählen lassen, wie ergiebig Augen- und Faltencremes, Wimpernseren & Co. von Prestige-Marken sind – und Ihnen mit einem Augenzwinkern geglaubt. Einen zweistelligen Preis würde ich allerdings nicht dafür zahlen. Daher mussten bis dato (wenn überhaupt) günstige Drogerie-Produkte ausreichen. Umso mehr habe ich mich gefreut, die Versprechen der Influencer nun endlich mal auf die Probe stellen zu können.

Ich stelle Ihnen hier nun meine Top 5 vor. Darunter befinden sich Duftstäbchen von Rituals, die Platz in meinem Badezimmer gefunden haben. Der Geruch ist sehr stark und nimmt schnell einen ganzen Raum ein. Deswegen ist das Badezimmer der richtige Ort für das Aroma-Fläschen. Auf Dauer würde ich sicherlich Kopfschmerzen von dem intensiven Parfüm bekommen. Für einen kurzen Aufenthalt im Badezimmer sind der Duft und seine Intensität jedoch perfekt.

Adventskalender für Frauen

Augen- und Faltencreme sowie Wimpern-Serum

Weitere Highlights sind die besagten Augen- und Faltencremes von Prestige-Marken – für die ich sonst (wie eingangs erwähnt) zu geizig bin. Darunter befindet sich die Creme "Nuxe, Merveillance Lift". Hierbei handelt es sich um eine konzentrierte Nachtcreme in einer 50 Milliliter Tube. Ob sich damit das frühzeitige Altern in meinem Gesicht verhindern lässt, kann ich nicht beurteilen, aber der Glaube, dass sie es schafft, reicht ja manchmal auch schon aus. Was ich dagegen weiß, ist, dass die Creme sehr angenehm duftet. Und da sie wohl nicht das Gegenteil bewirken wird, verteile ich die Lotion nun jeden Abend guten Gewissens auf die ersten (sehr kleinen) Fältchen meines 30-jährigen Konterfeis. Das (Konterfei) hat die Super Anti-Aging Eye Cream von Dr. Barbara Sturm übrigens bitternötig, wenn der Abend einmal länger wurde.

Das fünfte Produkt aus meinen Highlights ist das "M2 Beauté Wimpernserum". Da mir Seren schon oft von professionellen Kosmetiker:innen empfohlen wurden und mein Freundeskreis – der hier natürlich keine repräsentative Studie darstellt – sehr überzeugt von Wimpern- und Brauenseren ist, liebäugelte ich häufig mit einer Anschaffung. Nun ist es so weit. Jeden Abend entferne ich sorgfältig das Make-up aus meinem Gesicht und verteile das Serum auf meinen Wimpern. Der Hersteller verspricht bis zu 30 Prozent längere Wimpern in acht Wochen. Da ich erst eine Woche hinter mir habe, hält sich das Ergebnis in Grenzen.

Fazit

Vielleicht haben Sie es bereits beim Lesen der Highlights durchschaut: Für Menschen wie unsere Autorin, die grundsätzlich Freude an Beauty-Produkten haben, aber ungern viel Geld für Creme & Co. ausgeben, ist der Flaconi-Adventskalender perfekt. Zugegeben: 119,99 Euro sind eine Stange Geld, dafür bekommen Sie aber auch was: nämlich hochwertige Produkte im Wert von 450 Euro (nach unserer Berechnung). In den 24 Kästchen befinden sich keine Produkte in Probenform, wie Sie sie in jeder Parfümerie hinterhergeschmissen bekommen, sondern größere Versionen bis hin zu Originalgrößen, die einzeln erhältlich sind. Sie sind optimal, um die Produkte über einen längeren Zeitraum zu testen und sich dann zu entscheiden, in einzelne Cremes oder ähnliches zu investieren – so hat es sich unsere Autorin vorgenommen. Vielleicht machen Sie sich selbst ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk und beglücken sich mit dem Kauf eines Kalenders – es lohnt sich.

Adventskalender für Frauen

