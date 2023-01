von Anna Scheibe Nicht selten finden sich in Altbauwohnungen Fliesenspiegel, die alles andere als modern anmuten. Ausgetauscht werden dürfen sie von Mietern jedoch nicht ohne Weiteres, tolerieren müssen Sie das antiquierte Design aber auch nicht: Mit den passenden Fliesenaufklebern verschönern Sie Küche und Bad.

Ist der Zustand Ihrer Kacheln noch vollkommen in Ordnung, können diese – rein theoretisch – auch mit Fliesenlack oder -farbe übermalt werden. Diese Maßnahme ist jedoch nur Eigenheimbesitzern vorbehalten, es sei denn, Ihr Vermieter stimmt den Verschönerungsarbeiten zu (Fragen kostet schließlich nichts). Wesentlich unkomplizierter ist es allerdings, wenn Sie die alten Fliesen einfach überkleben. Der Vorteil liegt nicht nur in der leichten Umsetzung, sondern auch in der rückstandslosen Entfernung im Falle eines Auszugs.

Affiliate Link Fliesenaufkleber für Bad & Küche (15x15 cm / 16-tlg.) Jetzt shoppen 18,99 €

Das zeichnet Fliesenaufkleber aus

Die selbstklebenden Folien sind bereits zugeschnitten und in verschiedenen Größen (je nach Fliesenform) erhältlich. Sie sind feuchtigkeitsbeständig und somit problemlos anwendbar in "nassen" Räumen wie dem Badezimmer. Die Aufkleber dürfen wie gewöhnliche Kacheln auch gereinigt werden, allerdings sollten Sie keine aggressiven Putzmittel mit Chlor oder Scheuermilch einsetzen. Was die Optik angeht, so können Sie zwischen einer Vielzahl unterschiedlicher Designs wählen: Es gibt einfarbige und gemusterte Fliesenaufkleber oder auch glänzende und matte. Besonders gefragt sind derzeit Mosaik- sowie Patchwork-Motive oder auch spanisch-maurische Designs. Wer es lieber schlicht mag, findet natürliche auch dezente Aufkleber zum Beispiel in klassischem Weiß und schlichtem Grau – oder auch einfache Motive.

Fliesen überkleben: Schritt für Schritt

Das Anbringen der Fliesenaufkleber braucht Sorgfalt und Fingerspitzengefühl. Je sauberer Sie arbeiten, desto schöner ist das Ergebnis. Gehen Sie wie folgt vor:

Reinigen Sie die Kacheln so gründlich, sodass keine Fettflecken oder Schmutzrückstände mehr darauf zu sehen sind. Ziehen Sie die Folie des Aufklebers am oberen Rand ca. einen Zentimeter ab und bringen sie diese an der oberen Fliesenkante an. Streichen Sie den Aufkleber mit einem Rakel Achten Sie bei zugehörigen Motiven darauf, dass sie von Fliese zu Fliese wirklich nahtlos ineinander übergehen.

Affiliate Link Yoillione 3D Fliesenaufkleber Mosaik Jetzt shoppen 19,98 €

So entfernen Sie Fliesenaufkleber wieder

Wenn Sie umziehen oder ein neues Design ausprobieren wollen, müssen die alten Fliesenaufkleber wieder entfernt werden. In der Regel ist das kein Problem, die meisten Hersteller werben sogar damit, wie leicht ihre Produkte von den Kacheln gelöst werden können. Trotzdem gibt es keine Garantie dafür, vor allem wenn die Aufkleber mehrere Jahre auf den Fliesen waren, dass nicht doch ein paar Gebrauchsspuren (sprich Rückstände vom Kleber) zu sehen sind. Oder sich die Folie nur schwerlich entfernen lässt. Hier können diese Tipps dabei helfen:

Affiliate Link Home affaire Fliesenaufkleber »Retro Ornamente« Jetzt shoppen 19,99 €

Nehmen Sie einen handelsüblichen Fön und halten diesen über die Aufkleber: durch die Hitze sollte sich der Klebstoff und somit die Folie lösen. Alternativ können Sie auch einen Schaber für Glaskeramikplatten (wie das Ceranfeld vom Herd) einsetzen, um die Aufkleber zu lösen. Finden sich am Ende immer noch Rückstände vom Kleber auf den Fliesen, hilft ein alkoholhaltiger Reiniger dabei, die letzten Spuren zu beseitigen. Anschließend sollten Sie die Kacheln noch einmal mit Wasser und etwas Spülmittel sauber schrubben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.