von Michael Streck Die Briten erweisen mit großer Klasse noch mehr Geduld der verblichenen Königin die letzte Ehre. Hunderttausende warten, ein Lindwurm aus Leibern. Inzwischen bilden sich Schlangen vor der Schlange.

Irgendwann am Freitag, die BBC vermeldete das natürlich als Eilmeldung, schlossen die Behörden die Schlange, die nun acht Kilometer reichte durch die Londoner Innenstadt, ein Lindwurm aus Leibern, Hunderttausende von Menschen stark. Alle vom Wunsch getrieben, einen Blick auf den Sarg ihrer verblichenen Majestät in Westminster Abbey zu werfen. Wobei Blick werfen in diesem Fall wörtlich zu verstehen ist, weil die durchschnittliche Verweildauer vor dem hölzernen Behältnis gerade mal ein paar Sekunden betrug. Zwölf, dreizehn Stunden warten für einen Augenblick, das ist überaus britisch. Wie im Übrigen auch die Tatsache, dass das polizeiliche Schließen der Schlange zu nichts anderem führte als zu einer weiteren Schlange vor dem Original der Schlange. Und also hoben die Behörden das wieder auf, und die Leute schlängelten weiter, immer weiter.

Nun gibt es vermutlich nichts Britischeres als Schlange stehen außer vielleicht britischen Humor, der sich in diesen Tagen vornehmlich mit Schlange stehen beschäftigt. Es ist nämlich so, dass für diejenigen, die nicht vor Ort sein können und das Defilee verpassen, das Fernsehen das Schlange stehen überträgt und man das Ganze auch im Netz als Live-Tracker verfolgen kann. Worauf eine jüngere Dame twitterte, sie wisse nicht genau, was verrückter sei. In einer Schlange zu stehen, um auf einen Sarg mit Fahne drauf zu gucken. Oder im Fernsehen auf jene Schlange der Leute zu gucken.

Ein anderer schrieb, falls das in dem schleichenden Tempo weitergehe, würden die Leute statt der Kiste mit den sterblichen Überresten der Queen vermutlich auf Charles Sarg blicken. Two for the price of one, gewissermaßen.

Tee und Kekse

Menschen aus dem Innenleben der Schlange berichteten im Übrigen von tiefer Solidarität beim Austausch von Tee und Keksen und noch größerem Verständnis für die von menschlichen Bedürfnissen Geplagten, die selbstredend kurz austreten und wieder einscheren durften. Ratgeber über die besten Pubs und Klos entlang der “Elizabeth Line“ kursieren unter den Pilgern. Ein Mensch namens Brian Bilston schrieb sogar ein Gedicht über die Warteschlange mit dem feinen Titel “The Queue“. Allein das Wort. Auf das ton- und bedeutungsgebende Q folgt eine Reihe von vier bunt dahinter gewürfelten Buchstaben, die sich stumm und artig hintenanstellen. Man braucht sie nicht, aber sie sind verlässlich da wie die Beefeaters vorm Tower.

Auch das: Eine Meisterleistung, eine semantische. Allemale exzentrischer, aufregender als das schnöde amerikanische “line“ oder die reptilienhafte deutsche Äquivalenz.

Nun waren die Briten schon immer die inoffiziellen Weltmeister im Schlange stehen. Sie lernen das schon als Kind und haben es darin zu unübertroffener Perfektion gebracht. Sie stehen überall geduldig und diszipliniert Schlange. An der Bushaltestelle, vor den Eingängen von Theatern, Kinos, Fußballstadien, überall. Das ist in ihrer DNA. Wie früher Elfmeter verschießen in ihrer DNA war. George Mikes, der wunderbare Autor und Aphorismen-Schöpfer, notierte in seinem Klassiker “How to Be an Alien“ bereits in den 1930-er Jahren, ein richtiger Engländer bilde selbst dann eine Schlange, wenn er alleine sei.

Das mag leicht übertrieben sein, aber nur ein ganz klein wenig. Briten können Schlange. Ausnahmslos.

Niemand drängelt vor

Die etwas schräge Passion der Insel-Bewohner geht nach dem Urteil von Historikern auf die Zeiten der industriellen Revolution zurück, als immer mehr Menschen auf engerem Raum zu leben und sich damit zu arrangieren begannen. Und siehe, sie stellten fest: Die Queue, macht das Miteinander leicht und bekömmlich. Vordrängeln, im Englischen “jumping the queue“ ist seither gesellschaftlich geächtet und in etwa so populär wie Fahrerflucht und Inzest. Wie just zwei Fernsehmoderatoren erfahren durften, die sich an den Wartenden vorbeigemogelt hatten, sodann Shitstorm. Wohingegen sich der Fußball-Promi David Beckham ganz selbstverständlich wie alle anderen zwölf Stunden durch London schob.

So macht man das.

Ethnologisch lässt sich der Vorsprung der Briten in diesen Dingen besonders schön an Flughäfen beobachten. Sie kämen beispielsweise nie auf die Idee, sofort aufzuspringen, wenn ihr Flug aufgerufen wird. Man erkennt sie vielmehr am schlendernden Gang oder daran, dass sie in aller Ruhe noch ihr Bier und danach noch ein zweites austrinken, wenn Deutsche bereits eilig Pässe und Tickets aus Taschen friemeln, ständig auf die Uhr schauen – und schließlich eine sinnfreie Schlange bilden. Die Briten reihen sich später gut gelaunt und angeheitert am Ende ein.

Nächste Eilmeldung aus London unterdessen. The queue wurde soeben mit wahnwitzigen 0,5 Kilometer pro Stunde geblitzt.