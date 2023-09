Fussel entfernen: So werden Textilien wieder glatt und geschmeidig

von Anna Scheibe Der Zauber frisch erstandener Kleidung erlischt oft nach dem ersten Tragen, wenn sich unansehnliche Fussel auf den Textilien abzeichnen. Aber woher kommen diese eigentlich – und wie wird man sie wieder los? Wir verraten es Ihnen.

Wenn sich Fusseln zu kleinen Knötchen bilden, ist von Pilling die Rede. In Gang gesetzt wird dieser Prozess durch Reibung und Bewegung – oder auch die Reinigung in der Waschmaschine. Davon betroffen sind oft Kleidungsstücke aus natürlichen Materialien wie Wolle oder Baumwolle. Aber auch Textilien aus Kunstfasern können die unschönen Knötchen aufweisen. Sie sagen also nichts über die Qualität oder Herkunft des Stoffes aus, sondern sind als eine Art lästige Begleiterscheinung zu verstehen. Stellt sich die Frage: Wie lassen sich Fussel entfernen? Und kann man ihnen vielleicht sogar vorbeugen?

So leicht können Sie Fussel entfernen

Je nachdem, ob Sie hartnäckiges Pilling oder lose Fussel entfernen wollen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Live-Hacks:

Ein elektrischer Fusselrasierer

Mit gewöhnlichem Klebeband (ein breiter Streifen reicht) lassen sich einfache Fussel und Haare von der Kleidung ganz leicht abziehen, da diese daran haften bleiben.

Mit einem Fusselroller wiederverwendbare Modelle

Eine klassische Fusselbürste

Stehen die Fussel eher am Rand der Kleidung als dünne Striemen ab, lassen sich diese mit einer gewöhnlichen Schere abschneiden.

Ein weiterer Haushaltstrick ist die Anwendung eines Küchenschwamms: mit der gelben, weichen Seite sollen sich Fussel abstreifen lassen.

Ähnlich gut oder noch besser funktioniert diese Technik mit einem Gummihandschuh

Alternativ kann auch eine alte Nylon-Strumpfhose eingesetzt werden: Streifen Sie diese über Ihre Hand und streichen damit über die Fussel auf der Kleidung (in eine Richtung).

So wirken Sie der Fusselbildung entgegen

Damit sich auf Ihrer Kleidung weniger Fussel bilden (gänzlich vermeiden lassen sie sich leider nicht), können Sie vorbeugenden Maßnahmen treffen: Eine allgemeine Empfehlung lautet, die Wäsche immer erst auf links zu drehen, bevor diese in der Maschine gereinigt wird – dadurch soll die Reibung verringert werden. Zudem kann es hilfreich sein, die Textilien vor jedem Waschgang in ein feines Wäschenetz zu geben. Und die Taschen vorher zu leeren. Eine andere Empfehlung lautet, empfindliche Kleidung besser von Hand zu waschen und nicht in den Trockner zu geben. Verzichten sollten Sie hingegen auf die Zugabe von Essig vor jedem Waschgang, da er zwar die statische Aufladung (und somit die Knötchenbildung) reduzieren soll, dafür aber auch den Gummidichtungen der Maschine schadet.

