In den warmen Sommermonaten tragen wir mehr offene Schuhe. Für viele Frauen Grund genug, ihre nackten Füße – genauer gesagt ihre Fußnägel – mit Nagellack gekonnt in Szene zu setzen. Welche Farben 2021 im Trend liegen, verraten wir Ihnen heute.

Roter Nagellack ist ein echter Klassiker und kann zu jeder Jahreszeit getragen werden. Und doch zählt die beliebte Farbe in diesem Jahr nicht zu den Sommertrends – dafür aber eine enge Verwandte: Pink gehört 2021 zu den absoluten Must-haves, wenn Sie Ihre Fußnägel lackieren wollen. Je knalliger, desto besser. Aber auch leichte Rosétöne sind wieder groß im Kommen, genauso wie ein sattes Schwarz in matt oder glänzend, ein helles Weiß und ein zartes Beige.

Fußnägel-Farben 2021: Fünf angesagte Trends

1. Pink

In diesem Sommer heißt es wieder: Mut zur Farbe. Knalliger Nagellack im satten Pink verleiht Ihren Füßen den Wow-Effekt. Die Farbe passt genauso gut zum sportlichen Freizeitlook wie auch zum schicken Abendoutfit. Die perfekte Symbiose gelingt jedoch vor allem mit einem weißen Hippie-Kleid oder farbigen Blumenprints – unabhängig davon, ob Sie sich für ein knalliges Barbie-Pink entscheiden oder ein leuchtendes Neon-Pink.

2. Rosa

Auch in abgeschwächter Form dominiert Pink die Fußnägel-Farbtrends: Diesen Sommer besonders angesagt sind zarte Rosétöne und Pastellfarben. Sie schmücken Ihre Füße, ohne zu sehr in den Fokus zu rücken. Aufgrund der leichten Farbnote harmonieren sie besonders gut mit dezenten Sommeroutfits. Wenn Sie Ihre Nägel schmücken, aber nicht zu sehr betonen wollen, ist ein rosafarbener Nagellack der ideale Begleiter.

3. Schwarz

Auch wenn Schwarz eigentlich keine Farbe ist, versprüht der dunkle Ton seinen ganz eigenen Charme – auch in diesem Sommer. Ob matt oder glänzend spielt keine Rolle. Der Nagellack wirkt auf den Fußnägeln immer lässig, modern und provokant zugleich. Denn auch wenn schwarzer Nagellack keine typische Sommerfarbe ist, so passt sie doch zu jedem Freizeitlook. Besonders gut zur Geltung kommen die dunklen Nägel in Kombination mit kleinen Zehenringen.

4. Weiß

In diesem Jahr sind nicht nur weiße Kleider ein echter Hingucker, sondern auch weißer Nagellack an den Füßen. Die Farbe ist clean und zeitlos, sodass sie jedes Sommeroutfit perfekt ergänzen kann. Zudem lässt sie unseren Hautton etwas dunkler wirken und betont die natürliche Bräune. Besonders gut passt der Nagellack zu sommerlichen Looks in knalligen Farben wie Pink oder Grün, Gelb oder Blau.

5. Beige

Sogar diese recht neutrale und unscheinbare Farbe zählt zu den Sommertrends 2021: Nagellack in Beige. Sie eignet sich besonders gut für Frauen, die ihre Fußnägel lieber in dezenten Tönen halten wollen. Allerdings ist bei zarten Nudetönen auch Vorsicht geboten: Sind Sie eher der helle Hauttyp, ist Beige nicht immer die beste Wahl – die Farbe kann Ihre Füße sonst noch blasser wirken lassen. Für dunkle Hauttypen oder in Kombination mit einer schönen Sommerbräune sind blasse Töne besser geeignet.

