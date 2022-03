Für den gefütterte Sneaker Trend 2022 brauchen Sie noch Inspiration? Keine Sorge, wir können Ihnen dabei helfen, genau die richtigen Schuhe für kältere Tage zu finden.

Sneaker sind wahre Alleskönner! Ob zur Jeans, zu den Leggings, zum Rock oder zum Kleid kombiniert, verwandeln sie jedes Outfit in einen stylischen Look, der für jeden Menschen alltagstauglich ist. Deshalb sind Sneaker auch so beliebt bei allen Altersgruppen – doch wie sieht es im Winter aus? Wenn die Kälte einem die Füße erfrieren lässt, weil man keine Fütterung in den Schuhen hat? Für diesen Fall gibt es gefütterte Sneaker.

Gefütterte Sneaker Trend – Welche Form trägt man?

Sobald die Temperaturen ansteigen, holen wir unsere geliebten Sneaker wieder hervor und tauschen sie gegen die klobigen Winterstiefel, die man gefühlt ein halbes Jahr trägt. Doch dank der Fütterung in immer mehr Sneakers müssen wir auch im Herbst und Winter nicht mehr auf unsere Lieblingsschuhe verzichten.

Affiliate Link Converse – Chuck Taylor – Gefütterte Plateau-Sneaker aus Wildleder in Beerenlila Jetzt shoppen 95,00 €

Die Auswahl an gefütterten Sneakers ist mittlerweile groß und reicht von teuren Schuhen mit Frotteefütterung von Stella McCartney in bunten Farben wie Helllila, Lachs und Hellblau bis hin zu den klassischen Chucks von Converse aus Wildleder mit Plateausohle – ein weiterer Pluspunkt für kalte Temperaturen, denn je dicker die Sohle, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Kälte des Bodens unsere Füße erreicht.

Affiliate Link CHIARA FERRAGNI Sneaker, gefüttert Jetzt shoppen 199,99 €

Und apropos Klassiker: Mögen Sie es gern warm, bequem und unaufgeregt? Dann greifen Sie einfach auf einen Evergreen von New Balance zurück. Denn hier erhalten Sie die ikonische Sneakerform aus Wildleder mit Kunstfellfütterung.

Affiliate Link -26% New Balance Damen WL574V2 Sneaker Jetzt shoppen 66,46 € 89,95 €

Auch von UGG, dem Spezialisten rund um Schuhe mit Fütterung, gibt es stylische Sneaker, die zu jedem Outfit passen und eine schöne Ergänzung für Ihre Sneaker-Sammlung sind. Im gleichen Farbschema, einem unaufgeregten Braunton, bewegen Sie sich auch mit dem High-Top Sneaker Barcelona von Bogner. Der Vorteil hierbei ist, dass die Knöchel ebenfalls gewärmt werden und der Fellbesatz außen ein toller Hingucker ist.

Affiliate Link Brubaker 4 Paar Alpaka Socken aus 100% Alpakawolle Jetzt shoppen 29,99 €

Alternative zu gefütterten Sneaker

Eine schöne und vor allem günstige Alternative ist auch die Verwendung von Fellsohlen in Ihren Sneakers. Damit können Sie Ihre Lieblingsschuhe das gesamte Jahr durchweg tragen und haben trotzdem warme Füße bei kalten Temperaturen. Eine weitere Möglichkeit sind dicke Socken. Die haben wir im Winter sowieso zu Genüge zu Hause herumliegen. Suchen Sie sich hierfür einfach Ihre Lieblingssneaker in einer halben oder ganzen Größe größer aus und schon haben Sie genug Platz in den Schuhen für ein paar dicke Wollsocken. Stylisch ist das übrigens auch noch, denn für einen coolen Look können Sie dazu eine Jeans mit geradem Schnitt oder Flare wählen, einen Oversize-Pullover dazu kombinieren und als Finish einen weiten Wollmantel anziehen. Dazu noch ein Schal und eine Mütze und schon sind Sie bereit für einen Spaziergang am Wasser oder durch die Stadt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf GALA.de

