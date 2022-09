von Anna Stefanski Ob sportlich oder schick, lässig oder elegant: Moderne Sneaker lassen sich mit zahlreichen Outfits kombinieren. Aber wenn die Temperaturen sinken, verschwinden viele Turnschuhe vorübergehend im Kleiderschrank. Es sei denn, sie sind gefüttert.

Sneaker sind so wandelbar wie ihre Träger:innen selbst. Und doch haben die meisten Turnschuhe eine gemeinsame Schwachstelle: Sie halten Ihre Füße an kalten Tagen nicht wirklich warm. Aus diesem Grund landen die meisten Modelle im Schuhschrank, wenn die Temperaturen sinken. Möchten Sie auf Ihre Lieblingsschuhe in dieser Saison trotzdem nicht verzichten, können Sie auf dicke (Woll-)Socken und Einlegesohlen setzen – oder aber Sie tragen einfach gefütterte Sneaker. Welche Modelle im Herbst und Winter 2022 besonders gefragt sind, haben wir in der folgenden Übersicht zusammengefasst.

Gefütterte Sneaker von Ugg

Die Firma Ugg ist für ihre warmen Schuhe bekannt. Neben klassischen Winter-Boots (mit kurzem oder langem Schaft) führt die Marke auch gefütterte Hausschuhe und Turnschuhe in ihrem aktuellen Sortiment. Diese angesagten Sneaker aus Veloursleder verfügen nicht nur über eine Plateausohle samt Foam-Fußbett, sondern auch über eine herausnehmbare Schuheinlage.

Gefütterte Sneaker von Lacoste

Sogenannte High Top Sneaker liegen im Herbst 2022 voll im Trend: Anders als gewöhnliche Turnschuhe haben diese einen höheren Schaft und schützen somit nicht nur Ihre Füße, sondern auch Ihre Knöchel. Einen noch besseren Schutz gegen Kälte bieten gefütterte Sneaker aus Leder, zum Beispiel von Lacoste. Sie sind in zwei Unifarben (Weiß und Schwarz) erhältlich.

Gefütterte Sneaker von Calvin Klein

Es müssen nicht immer neue Treter sein: In einem Secondhand Shop wie Rebelle finden Sie hochwertige Designerschuhe in sehr gutem Zustand. Diese gefütterten Sneaker aus Leder in Schwarz von Calvin Klein kosten neu um die 250 Euro – und sind aktuell (als Einzelstück und natürlich auf Echtheit geprüft) in Größe 40 erhältlich. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Gefütterte Sneaker von Converse

Die Marke Converse wurde durch ihren Turnschuh "Chuck Taylor" weltberühmt. Das Modell gibt es mittlerweile in unzähligen Ausführungen, als High- und Low-Variante, einfarbig und bunt. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis die Firma auch gefütterte Sneaker in ihr Repertoire aufnehmen würde. Dieses vegane Modell beispielsweise ist in zwei Farben (Cognac und Schwarz) erhältlich.

Gefütterte Sneaker von Fusskleidung

Markenschuhe sind vor allem eins: teuer. Wer nicht so viel Geld für neue Turnschuhe ausgeben möchte, findet auch in der unteren Preisklasse gefütterte Sneaker – wie zum Beispiel diese hier. Das High-Top-Unisex-Modell ist in fünf verschiedenen Farben und in den Größen 36 bis 45 erhältlich – bestellen Sie dennoch eine Nummer größer, da die Schuhe klein ausfallen.

Gefütterte Sneaker von Marco Tozzi

Dieser Halbschuh von Marco Tozzi ist ebenfalls gefüttert. Laut Hersteller besitzt der Low Sneaker sogar eine Textil-Innensohle mit Feel-Me-Polsterung. In zwei Farben erhältlich (Beige und Schwarz), sticht der praktische Außenreißverschluss deutlich hervor: Durch ihn geht das An- und Ausziehen der beiden Schuhe noch leichter von der Hand.

Gefütterte Sneaker von Puma

Natürlich darf auch dieser bekannte Markenhersteller nicht ausgelassen werden, wenn es um gefütterte High Top Sneaker geht: Das Unisex-Modell "Rebound Joy Fur" von Puma ist in drei verschiedenen Varianten sowie in den Größen 36 bis 48,5 erhältlich. Das Außenmaterial besteht aus hochwertigem Kunstleder, die Sohle wie gewohnt aus Gummi. Zudem besitzen die Schuhe eine SoftFoam+ Einlegesohle.

