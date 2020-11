Jung und Alt versenden traditionell Weihnachtskarten: Jeder Zweite will in diesem Jahr Weihnachtsgrüße schreiben. Individuelle Karten liegen dabei voll im Trend, so eine aktuelle Vistaprint-Umfrage.

Weihnachtskarten sind dieses Jahr besonders beliebt. Insbesondere Frauen und – wer hätte das gedacht – jüngere Menschen wollen dieses Jahr Weihnachtsgrüße schreiben. Jeder Zweite in Deutschland plant die Weihnachtspost dieses Jahr fest ein. Für rund ein Drittel der Deutschen gehört dies schon zur Tradition. Fast ein Fünftel sagt, sie haben sich in diesem Jahr – aufgrund der Kontakteinschränkungen durch die Corona-Pandemie – bewusst entschieden, Weihnachtsgrüße zu versenden oder mehr Karten als in den Vorjahren zu schreiben. Sie sehen die Weihnachtspost als eine gute Gelegenheit, Freunden und Familie eine Freude zu machen. Das sind Ergebnisse einer Online-Befragung des Marktforschungsinstitut Innofact unter 1.000 Verbrauchern in Deutschland im Auftrag des internationalen Marketing- und Druckexperten Vistaprint.

Individuelle Karten liegen beim Design voll im Trend. Ein Drittel der Befragten und vor allem die 18- bis 29-Jährigen freuen sich über eine persönliche Gestaltung der Weihnachtskarten. Hier hilft das Vistaprint Design-Tool. Mit ihm können ganz einfach eigene Weihnachtskarten gestaltet werden. Es gibt auch viele Design-Vorlagen, in die eigene Fotos eingesetzt werden können. Persönliche Karten mit Fotomotiven, zum Beispiel von der Familie, stehen hoch im Kurs: Jeder Vierte mag es besonders, solch einen Foto-Gruß von der Familie oder von Freunden zu erhalten. Bei der Gestaltung bevorzugen es die Deutschen klassisch: Motive wie Weihnachtsbaum und Sterne gehören dazu. Zudem darf es zu Weihnachten festlich sein – Gold und Silber sind häufig gewählte Farben.

Auch wenn man nicht zu den Kartenschreibern gehört, kann man einen persönlichen Foto-Gruß verschenken. Über eine Erinnerung an schöne gemeinsame Erlebnisse freut sich Jeder zu Weihnachten. Auf vistaprint.de gibt es eine große Auswahl an Geschenken, die man mit den eigenen Fotos zu etwas ganz Persönlichem machen kann: selbst gestaltete Wand- und Tischkalender, Tassen mit Fotos oder das ganz besondere Erinnerungsfoto auf Kissen, Decken oder als Leinwanddruck. Ein Blick auf vistaprint.de lohnt sich. Mit dem Vistaprint Design-Tool kann jeder selbst kreativ werden. Und bei Fragen hilft ein Grafik-Designer, die kreativen Ideen umzusetzen.

