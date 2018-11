Die Wiedervereinigung der britischen Popband Spice Girls («Wannabe») und die Ankündigung einer gemeinsamen Tournee hat neben vielen Fans auch Sängerin Adele («Hello») verzückt.

Die 30-Jährige postete kurz nach der Ankündigung der Spice Girls ein Foto aus ihrer Kindheit bei Instagram. Auf dem Bild, das vor etwa 20 Jahren entstanden sein dürfte, sitzt die kleine Adele in ihrem Kinderzimmer vor mehreren Spice-Girls-Postern und ballt die Faust zum Jubel. «Ha! So fühle ich mich gerade!», schrieb die Sängerin dazu. «Ich bin bereit!»

Die Spice Girls hatten ihre Reunion am Montag in einem Video auf Twitter bekanntgegeben. Mel C (44), Geri Halliwell (46), Emma Bunton (42) und Mel B (43) geben im Juni 2019 mehrere Stadionkonzerte in Großbritannien. Victoria Beckham (43) wird nicht dabei sein. Das letzte Mal waren die Spice Girls 2012 bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London aufgetreten.