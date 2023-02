Die Handyhülle ist mittlerweile mehr geworden als nur ein Schutz fürs Smartphone. Sie setzt auch optisch Akzente oder kommt mit einer passenden Kette daher. Wir verraten den Handyhüllen-Trend 2023.

Das Smartphone ist für viele Menschen ein unverzichtbarer Begleiter im Alltag geworden. Daher sollte es mit einer Hülle gut geschützt werden. Und: So mach eine:r setzt es auch optisch gern in Szene. Aber was ist derzeit besonders angesagt? Wir stellen den Handyhüllen-Trend 2023 vor.

1. Handyhüllen-Trend: Gute Laune

Affiliate Link CASETiFY Ultra Impact Schutzhülle für iPhone 12 Pro Jetzt shoppen 66,26 €

Und eben weil das Smartphone ständig gezückt wird, ist es umso besser, wenn es direkt durch die Hülle gute Laune versprüht. Einer der Trends 2023 sind also Handyhüllen, die genau das tun. Etwa durch bunte Muster, florales Design oder leuchtende Farben: ob Rot, Gelb oder Grün, Regenbogen, Glitzer, oder, oder, oder. Alles, was gefällt und für einen Hingucker-Effekt sorgt, ist erlaubt. Besonders angesagt sind auch Sprüche oder Prints mit Bedeutung: etwa die Friedenstaube oder ein selbst designtes Modell.

2. Handyhüllen-Trend: Nachhaltigkeit

Auch beim Handyhüllen-Trend 2023 ist das Thema Nachhaltigkeit präsent – berechtigterweise. Und mittlerweile schließen sich Design und Nachhaltigkeit auch nicht mehr aus. Es gibt tolle nachhaltige Hingucker-Modelle, die mit gutem Gewissen das Smartphone umhüllen und eine wichtige Botschaft vermitteln: Denkt bei allem, was ihr tut doch bitte auch an unsere Erde. Gerade 2023 sicherlich wichtiger denn je. Modelle aus Holz oder auch recyceltem Material setzen optisch ein Zeichen und eben auch gesellschaftlich.

3. Handyhüllen-Trend: Funktion

In den vergangenen Jahren wurde die Handyhülle weiterentwickelt und kam etwa mit Kette zum Umhängen oder auch mehreren Funktionen gleichzeitig (Auto-Halterung, Halter für Selfies, etc.) daher. Auch 2023 darf die Hülle mit Funktion nicht fehlen, etwa mit einer Handykette, die das geliebte Smartphone am Körper halten – auch, wenn man gerade keine Tasche dafür frei hat. Gerade bei größeren Modellen bietet sich diese Variante natürlich besonders an.

Tipp: Mit einem Etsy-Gutschein können Sie beim Kauf einer individuellen Handyhülle auch noch sparen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.