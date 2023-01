Schauspieler Hardy Krüger jr. will in seinem Berliner Lokal Gutes tun

von Gerrit-Freya Klebe Wie Hardy Krüger jr. im Interview mit dem stern verraten hat, macht er sein Berliner Café nun einmal die Woche zur Tafel: Bedürftige Menschen sollen dort Lebensmittel erhalten.

Andere haben Wochenende, Schauspieler Hardy Krüger jr., 54, arbeitet: In seinem Berliner Café "Fräulein O." ist er von Freitag bis Montag hinter der Theke. Dafür steht er extra früh auf, um morgens schon die frischen Kuchen zu backen. Im Interview mit dem stern kündigte Krüger nun an, dass er in Zukunft sein Café auch für wohltätige Zwecke nutzen möchte: Eine Tafel für Bedürftige soll nun wöchentlich stattfinden.

"Wir machen unser Café jetzt zur Tafel, das startet am 14. und danach jeden Dienstag. Es ist für uns ganz wichtig, dass wir etwas weitergeben und dass wir die Leute unterstützen, die jetzt mit den hohen Kosten und den Heizkosten zu kämpfen haben und jeden Euro umdrehen müssen. Und da möchten wir den Leuten helfen."

Dabei nehmen sie auch Spenden an. Hilfe beziehen Krüger und seine Frau Alice dabei außerdem von Unterstützern, hauptsächlich aus der Region. Aber auch selbst hergestellte Produkte wie übriggebliebene Kuchen sollen an Bedürftige gegeben werden.

"Ich denke mal, da werden dann schon so 120 bis 150 Leute kommen", schätzt Krüger. Auch zu seinen Beweggründen äußerte er sich: "Ich hab sehr viel gesehen in meinem Leben, auch sehr viel Elend, und das hat mich schon immer geprägt. Und für meine Frau und mich war es deshalb ein Bedürfnis, etwas von unserem privilegierten Leben zurückzugeben, das wir leben dürfen." Krüger ist der Sohn des Schauspielers Hardy Krüger, der im Januar 2022 verstorben ist, und verbrachte Teile seiner Kindheit unter anderem in Afrika.

Mitten in der Corona-Pandemie hatten Hardy Krüger jr. und seine Frau das "Fräulein O." eröffnet. Er sagt, sie seien "verrückt genug" gewesen. "Ich bin sehr glücklich damit, es war die richtige Entscheidung." Viele Gäste kommen natürlich auch, weil sie ein Autogramm wollen. Doch auf Google finden sich vor allem dutzende positive Bewertungen, die den Kuchen loben.

Aktuell ist Schauspieler Hardy Krüger jr. in der Paramount+-Krimi-Serie "Die Chemie des Todes" nach dem gleichnamigen Buch von Simon Beckett zu sehen.