Royaler Besuch in Düsseldorf: Herzogin Meghan und Prinz Meghan sind in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt angekommen. Vor dem Rathaus wurde der rote Teppich ausgerollt und Royal-Fans haben sich versammelt. Der Anlass für den Besuch sind die Invictus Games, die im September 2023 dort stattfinden sollen. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Grund genug für Harry und Meghan, sich vor Ort blicken zu lassen. Die Invictus Games sind Wettkämpfe, an denen im Krieg verletzte Soldaten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten.

gfk