Kleider, die so viel kosten wie ein Auto: Warum junge Kundinnen große Lust auf Haute Couture haben

In Tülle und Fülle

Die Style-Society wird diverser: Zunehmend junge Kundinnen wollen Haute Couture tragen – und das obwohl, oder gerade weil, Innovation hier der Vergangenheit angehört. Marcus Luft

Wenn in den Pariser Luxushotels die Vasen knapp werden, ist dies das Zeichen, dass die Haute-Couture-Woche stattfindet. Um ihre Kundinnen willkommen zu heißen, senden die großen Modehäuser opulente Bouquets in die Suiten der superreichen Klientel, meistens aus dem Haus Debeaulieu an der Rue Henry Monnier.