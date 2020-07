Auch wenn das Bild in dem Video fertig aussieht, verrät Heidi online in "The Kelly Clarkson Show",

Während der Corona-Isolation hat Heidi Klum ("Making The Cut") ihre Leidenschaft für Kunst weiterentwickelt. Nachdem sie bereits in einigen Videos zeigte, wie sie ihre großflächigen Leinwandgemälde anfertigt, postete die Entertainerin nun ein neues Bild auf Instagram.

Die Künstlerin tobt sich im Bikini aus

In einem knappen, weißen Bikini steht die braungebrannte Klum vor einer weißen Leinwand, umgeben von Farbtöpfen und Spraydosen, einen dicken Pinsel in der Hand. Auch optisch ganz die Künstlerin hat die 47-Jährige zudem verschiedene Pinsel in ihre geflochtenen Haare gesteckt. "What next?", zu Deutsch "Was als nächstes?", kommentiert sie das Foto. Ob es wohl wieder ein Video ihres neuesten Projekts geben wird?

Bislang hat Klum zwei Bilder von sich präsentiert: Das eine thematisiert die Corona-Krise, das andere zeigt einen Kirschblütenbaum. Letzteres Werk des Models ist auch im aktuellen Post zu sehen.