Heino und Hannelore waren eines der Traumpaare der deutschen Musikszene. Im Hintergrund war sie stets für ihren Mann da, war Partnerin und Managerin für ihn.

Nun ist die traurige Gewissheit da, dass Heino in Zukunft ohne sie durchs Leben gehen muss. Hannelore verstarb laut "Bild" bereits am 8. November in Kitzbühel im Alter von 81 Jahren.

44 Jahre lang liebte sich das Ehepaar, wirkte in der Öffentlichkeit stets vertraut und intim. Die Chronik ihrer besonderen Beziehung gibt es in dieser Fotostrecke zu sehen.