von Malte Mansholt Sie musste als erstes das Dschungelcamp verlassen. Doch Verena Kerth dürfte das ganz schnell vergessen haben. Am Strand hatte Marc Terenzi eine Überraschung für sie vorbereitet.

Die erste Woche von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist vorbei, am Freitagabend stand der erste Rauswurf aus dem Dschungelcamp an. Und die Zuschauer entschieden sich für Verena Kerth. Als erste Teilnehmerin musste die 41-Jährige das Camp verlassen. Und sah dabei wenig glücklich aus. Doch das änderte sich schlagartig, als sie am Strand ihren Lebensgefährten Marc Terenzi traf. Der erwartete sie im weißen Anzug – und ging dann auf die Knie, wie die Zuschauer in der Samstagsfolge sehen konnten.

"Ich liebe dich so sehr, ich habe dich so vermisst", erklärte er ihr neben einem vorbereiteten romantischen Picknick. Und ging dann aufs Ganze. "Ich möchte dich nicht noch mal vermissen. Und daher möchte ich dich fragen – ob du mich heiraten willst." Die immer noch in der Dschungel-Uniform gekleidete Verena wirkte dabei so überrascht wie glücklich. Und sagte strahlend ja.

Damit hatte Verena Kerth vermutlich nicht gerechnet. Die Radiomoderatorin wurde gleich als erstes von den Zuschauern aus dem Dschungelcamp gewählt. "Ich bin noch ein bisschen geschockt und habe gar nicht damit gerechnet. Ich dachte, ich muss in eine Dschungelprüfung, aber jetzt nach Hause zu kommen – ich wäre schon gerne noch ein paar Tage geblieben. Ich hätte eher gedacht, dass Jana oder Tessa gehen müssen. Aber jetzt ist es so, wie es ist und ich freue mich natürlich jetzt auf Marc", sagt sie. Terenzi erwartet Kerth bereits am Strand. "Ich habe dich so vermisst, mein Schatz! Ich bin so stolz auf dich", sagt er ihr. "Mit deiner Umarmung ist alles wieder gut", freut sich Kerth.

Lange geplant

Gegenüber "Bild am Sonntag" verriet Terenzi, dass er den Antrag bereits seit einer Weile geplant hatte. "Ich habe auf den perfekten Zeitpunkt gewartet", sagte er der Zeitung. Den Ring hätten Freunde von einem Schmucklabel bereits vor einer Weile für ihn fertiggestellt. "Als sie dann im Fernsehen darüber sprach, dachte ich, jetzt war der richtige Zeitpunkt." Trotzdem habe er sich vor dem großen Moment vor Nervosität völlig verrückt gemacht, gestand er.

Verena gab sich gegenüber der Zeitung überrascht. "Ich kann das alles noch nicht glauben. Nach dem ersten Schock-Moment, dem Auszug aus dem Camp, wurde ich an einen wunderschönen Strand gefahren und dachte, da steht eine Fata Morgana im weißen Hemd und weißen Anzug mit Blumen", berichtet die der "BamS". "Und dann kam der richtig positive Schock-Moment. Ich hätte nicht damit gerechnet. Er macht doch sonst nie das, was ich ihm sage."

Schnelle Verlobung

Für Kerth ist es die erste Ehe. Terenzi war von 2004 bis 2006 mit Sängerin Sarah Connor verheiratet. Obwohl sich die beiden bereits lange kennen, ein Paar sind sie deutlich kürzer. Erst im Sommer kamen die beiden zusammen. Wann genau sie nun heiraten wollen, verrieten sie aber noch nicht.

Quellen: RTL, Bild am Sonntag