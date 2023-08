Langsam aber sicher kündigt sich die farbenfrohe und kühle Jahreszeit an. Neben bunten Blättern und gemütlichen Stunden erfreuen sich Herbstliebhaber:innen an einer Auswahl an stylischen Kleidern. Der stern zeigt die aktuellen Trends und welche Kleider nicht in der Gaderobe fehlen dürfen.

Der Herbst ist bekannt für seine warmen, erdigen Farben und diese spiegeln sich auch in der Mode wider. In diesem Jahr sind vor allem warme Brauntöne, Rostrot, Senfgelb und Olivgrün im Trend. Diese Farben verleihen den Herbstkleidern eine natürliche und gemütliche Ausstrahlung.

Was die Materialien betrifft, sind in diesem Jahr besonders Cord, Samt und Strickstoffe sehr beliebt. Cordkleider wirken klassisch und zeitlos, während Samtkleider einen Hauch von Eleganz vermitteln. Strickkleider hingegen sind perfekt für kühlere Tage und lassen sich vielseitig kombinieren.

Herbstkleider: Der klassische Midi-Look

Ein Trend, der sich seit einigen Jahren durchsetzt und auch in diesem Herbst anhält, ist der Midi-Look. Midi-Kleider in A-Linien- oder Wickelform sind äußerst vielseitig und passen zu vielen Gelegenheiten. Sie können sowohl im Büro als auch bei entspannten Treffen mit Freunden getragen werden. Kombiniert mit einem leichten Cardigan und Stiefeletten entsteht ein modischer Look für den Alltag.

Layering: Der Zwiebellook für kalte Tage

Herbstkleider bieten eine hervorragende Grundlage für den beliebten Zwiebellook. Das Layering erlaubt es, verschiedene Kleidungsstücke geschickt miteinander zu kombinieren und so für verschiedene Temperaturen gerüstet zu sein. Kombinieren Sie Ihr Herbstkleid mit einer blickdichten Strumpfhose, einem lässigen Blazer oder einer stylishen Lederjacke, um den Look an die Wetterbedingungen anzupassen.

Blumenmuster – auch im Herbst ein Hit

Blumenmuster sind nicht nur im Frühling und Sommer angesagt. Auch im Herbst können Sie mit floralen Designs punkten. Besonders beliebt sind Blumenkleider mit herbstlichen Farben und warmen Tönen. Diese verleihen dem Outfit eine romantische und verspielte Note und setzen einen schönen Kontrast zu den sonst eher gedeckten Herbsttönen.

Nachhaltigkeit in der Herbstmode

Nicht zu vergessen ist der wachsende Trend zur Nachhaltigkeit in der Modeindustrie. Immer mehr Modelabels setzen auf umweltfreundliche Materialien und faire Produktionsbedingungen. Bei der Auswahl von Herbstkleidern lohnt es sich daher, auf nachhaltige Kollektionen zu achten und bewusste Kaufentscheidungen zu treffen.

Der Herbst ist eine Zeit des Wandels und auch die Modewelt passt sich an die neuen Gegebenheiten an. Herbstkleider in warmen Farben und aus gemütlichen Materialien liegen voll im Trend und bieten zahlreiche Styling-Möglichkeiten. Egal ob Midi-Kleider, Layering-Looks oder Blumenmuster: Die Herbstmode hält für jeden Geschmack etwas bereit. Gleichzeitig gewinnt Nachhaltigkeit in der Modebranche zunehmend an Bedeutung und bewusste Käufer:innen können durch ihre Entscheidungen einen positiven Beitrag leisten.

