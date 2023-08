Boots, Stiefel & Co. Schuhtrends im Herbst 2023: Schritt für Schritt in die gemütliche Jahreszeit

Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm neue Trends. In der goldenen Jahreszeit steht alles im Zeichen der Gemütlichkeit. Denn wenn die Temperaturen sinken, steht nicht nur ein guter Look im Vordergrund, sondern auch kuschelige Wärme – vor allem an den Füßen, die so schnell abkühlen. Der stern zeigt, wie Sie mit einem guten Look gepaart mit warmhaltender Bequemlichkeit in die nächste Jahreszeit übergehen.

Viele Modebegeisterte lieben den Herbst. Und das hat gute Gründe: Das milde und kühle Wetter ermöglicht es, verschiedene Kleidungsstücke miteinander zu kombinieren. Außerdem inspiriert die sich verändernde Farbpalette der herbstlichen Natur mit warmen Rottönen, Orange, Gelbtönen und Erdfarben viele dazu, diese Farben auch in ihrer Kleidung widerzuspiegeln. Zudem zeichnet sich Herbstmode oft durch bequeme, gemütliche Stoffe aus, die Wärme und Komfort bieten. Vor allem die Schuhtrends sind in dieser Jahreszeit besonders vielfältig. Von kniehohen Stiefeln über Loafers bis hin zu auffälligen Sneaker bieten die Herbstschuhkollektionen eine große Auswahl. Hier sind fünf Must-haves der Herbstschuhe Trends.

Herbstschuhe Trends: Robuste Eleganz für den urbanen Look

Diese robusten Stiefel mit ihrer auffällig klobigen Sohle und markanten Silhouette sind mehr als nur Schuhe – sie sind ein Statement. Die Palette reicht von klassischen Erdtönen bis hin zu lebendigen Farben. Egal, ob in der Stadt oder auf dem Land, bei formellen Anlässen oder im Freizeitlook, Chunky Boots sind vielseitig genug, um jede Situation zu begleiten. Die Kombination aus Stil und Bequemlichkeit macht sie zu einem Must-Have für die kommende Saison.

Loafers mit kreativen Details: Die Neuinterpretation eines Klassikers

Loafers, ursprünglich als bequeme Slip-On-Schuhe entworfen, haben längst ihren Platz in der Modewelt erobert. Mit Details wie Schnallen, Quasten oder auffälligen Nähten sind die klassischen Schuhe moderner denn je. Ein großer Vorteil von Loafers liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie sind die perfekte Wahl für diejenigen, die nach einem Schuh suchen, der sowohl im Büro als auch in der Freizeit getragen werden kann. Kombiniert mit einer Strumpfhose sind sie auch eine gute Wahl für kühlere Tage.

Kniehohe Stiefel für besonders kalte Tage

Für diejenigen, die ihren Look mit einer Portion Eleganz aufwerten möchten, sind kniehohe Stiefel die Antwort. Ob flach oder mit Absatz, sie verleihen jedem Outfit eine schicke Note. Stiefel können sowohl zu Röcken als auch zu Hosen getragen werden und halten die Beine warm. Die Höhe der Stiefel, die bis zum Knie reicht, bietet im Herbst und Winter zusätzlichen Schutz vor Kälte, Wind und Feuchtigkeit. Durch das Umschließen des Unterschenkels und des Knies halten Stiefel die Beine warm und tragen dazu bei, dass man sich bei kaltem Wetter wohlfühlt.

Herbstschuhe Trends: Sneaker für einen lockeren Look

Sneaker-Liebhaber können aufatmen, mit ein paar wärmenden Tricks lassen sich die eher sommerlichen Schuhe auch an kühleren Tagen tragen. Investieren Sie in dicke Socken oder sogar Wollsocken, die Ihre Füße warmhalten. Entscheiden Sie sich für Socken in herbstlichen Farben oder mit interessanten Mustern, die aus den Schuhen hervorblitzen können. Tragen Sie Hosen oder Jeans, die über Ihre Sneakers reichen. Und greifen Sie lieber zu Exemplaren aus wärmeren Materialien wie Leder oder Wildleder, die mehr Schutz vor Wind und Kälte bieten.

Animal Prints: Wilde Muster für mutige Auftritte

Für diejenigen, die gern mutig auftreten, sind Schuhe mit Animal Prints die richtige Wahl. Ob Leo-, Zebra- oder Schlangenmuster, diese Schuhe ziehen garantiert Blicke auf sich. Schuhe mit Animal-Prints sind ein großartiges Statement-Accessoire. Sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und können dazu beitragen, selbst einfache Outfits aufzuwerten und aufregender zu gestalten.

Die Schuhtrends im Herbst 2023 bieten eine breite Palette an Stilen. Egal, ob man Chunky Boots, Loafers, kniehohe Stiefel, auffällige Sneaker oder Schuhe mit Animal Prints bevorzugt – in dieser Saison ist für jeden etwas dabei. Die Kombination von Stil und Komfort steht im Vordergrund. Denn es geht in dieser kühleren Jahreszeit nicht nur darum, gut auszusehen, sondern sich auch rundum wohlzufühlen und vor Wind und Wetter geschützt zu sein.

