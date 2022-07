Herzogin Camilla wird die kommende Ausgabe des britischen Magazins "Country Life" als Gast-Herausgeberin begleiten. Auch auf dem Cover ist die Frau von Prinz Charles zu sehen - und das Foto stammt von Schwiegertochter Kate höchstpersönlich.

Das britische Magazin "Country Life" hat mit einem Schnappschuss hinter die Kulissen der kommenden Ausgabe blicken lassen: Er zeigt Herzogin Kate, wie sie mit einer Kamera Herzogin Camilla in deren Garten in der englischen Grafschaft Wiltshire fotografiert. Kate trägt Jeans und Turnschuhe, Camilla ein blaues Kleid mit Blumendruck. Camilla hat die Land-Zeitschrift anlässlich ihres 75. Geburtstags als Gast-Herausgeberin begleitet und sich für ihr Coverfoto explizit Kate als Fotografin gewünscht.

"Wir könnten mit dem Ergebnis nicht glücklicher sein", teilte Paula Lester, die betreuende Redakteurin des Wochenmagazins, auf dessen Website mit. "Tatsächlich waren die Bilder so gut, dass wir Schwierigkeiten hatten, nur drei davon auszusuchen, aus denen die Herzogin von Cornwall dann das finale Foto auswählte." Sie lobte auch die Professionalität von Herzogin Kate, die den Auftrag sehr ernst nahm. "Sie hat mich angerufen, um die Anforderungen an das Coverbild zu besprechen und dann eine Auswahl an wunderschön geschossenen Fotos zusammengestellt." Das Magazin bot Kate sogar an, sie künftig für andere Aufträge wieder zu engagieren.

Herzogin Kate: Fotografie ist ihr Hobby

Herzogin Kate ist bekannt dafür, gern selbst zur Kamera zu greifen. Häufig ist sie es, die die offiziellen Bilder ihrer drei Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis schießt. Auch von ihrem Mann Prinz William und den Kindern veröffentlichte sie bereits eigene Fotografien. Für ein Projekt über den Holocaust inszenierte sie 2020 sogar Fotos mit Überlebenden und deren Familien und bekam dafür viel Anerkennung.

Ihr Großvater väterlicherseits war es übrigens, der Kate zu ihrem Hobby brachte. Er zeigte ihr bereits als Kind, wie man mit einer Kamera umgeht - und steckte seine Enkelin mit seiner Leidenschaft fürs Fotografieren an. Das Landleben-Magazin mit dem Porträt von Herzogin Camilla auf dem Titel wird am 13. Juli in Großbritannien im Zeitschriftenhandel erhältlich sein.

Quellen: "Country Life", "People"