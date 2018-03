Er legt zärtlich seine Hand um ihre Hüfte, schaut ihr in die Augen: Auf der Eröffnungsparty von Willi Herrens Schlagerclub "Tivoli Cologne" kam Günther Klum Nacktstar Micaela Schäfer näher. Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"- und Dschungelcamp-Teilnehmerin und der 70-Jährige verstanden sich prächtig.

Auf mehreren Fotos sind Schäfer und Papa Klum gemeinsam zu sehen. Sie unterhalten sich und lachen. Klum geht sogar auf Tuchfühlung mit der 34-Jährigen, legt seine linke Hand um sie. Schäfer, die wie gewohnt nur leicht bekleidet ist, genießt die Aufmerksamkeit des Geschäftsmanns und Familienpatriarchen.

Während Heidi Klum Schlagzeilen mit Knutschfotos mit Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz macht, vergnügt sich Papa Klum in Köln. Den Manager aus Bergisch Gladbach und Schäfer verbindet die Show "Germany's Next Topmodel". In der ersten GNTM-Staffel war Schäfer als Teilnehmerin dabei. Damals belegte sie den achten Platz.

Schäfer machte als Nacktmodel Karriere

Micaela Schäfer machte dann allerdings nicht als Model, sondern als Busenwunder Karriere. Die gebürtige Leipzigerin nahm an verschiedenen TV-Formaten teil, unter anderem an der sechsten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und am ProSieben-Promiboxen.

Schäfer ist vor allem durch ihre Oberweite bekannt geworden. Schon mit 18 Jahren ließ sie eine Brustvergrößerung vornehmen. 2012 gewann Schäfer einen Preis als bestes Erotikmodel und wurde später das Gesicht der Erotikmesse Venus. Immer wieder macht sie mit ihren halbnackten Auftritten Schlagzeilen, unter anderem beim Oktoberfest und auf der Berlinale.

Keine Knutsch-Fotos von Vater Klum

Übrigens war Micaela Schäfer nicht die einzige, mit der sich Vater Klum auf der Party von Willi Herren gut verstand. Auch mit Schauspielerin Jenny Elvers und Spielerfrau Sarah Lottner, verheiratet mit 1.FC-Köln-Legende Dirk Lottner, posierte Vater Klum für die Kameras. Und zur Beruhigung seiner Frau: Knutsch-Fotos gab es im Gegensatz zu seiner Tochter von ihm nicht.