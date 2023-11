Rapper 50 Cent ist aktuell auf Welttournee und feiert das 20-Jährige Jubiläum seines Erfolgsalbums "Get Rich or Die Tryin".

Dass seine Songs auch bei der älteren Generation gut ankommen können, zeigt ein Video, dass der Musiker am Mittwoch auf Instagram veröffentlichte. Man sieht eine ältere Frau ausgelassen mitfeiern und einen Arm in die Luft strecken, während sie zum 50-Cent-Hit "Ayo Technology" tanzt. Der Rapper war von ihr begeistert und kommentierte das Video mit: "Die mit Abstand coolste Person in meiner Show heute Abend, sie hat mit mir gerockt."

Im Oktober war 50 Cent mit seiner "The Final Lap"-Tour auch in Deutschland. Wer ihn dort verpasst hat, kann ihn noch bis zum 21. November in England erleben.

