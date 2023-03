Hochzeitsbräuche: Diese zehn Rituale sind unkompliziert und kommen gut an

Die einen finden sie unnötig, kitschig und peinlich, die anderen bestehen darauf: Hochzeitsbräuche. Der stern verrät, warum die traditionellen Praktiken gar nicht so unsinnig sind und welche zehn Bräuche auch zu modernen Paaren passen.

Den Brautstrauß werfen, gemeinsam die Torte anschneiden, das Auto schmücken – die Liste von Hochzeitsbräuchen ist lang. Sie machen den Tag unvergesslich. Allerdings ist nicht jedes Paar Freund von den traditionellen Ritualen. Dabei sind Hochzeitsbräuche durchaus sinnvoll. Und können sogar zeitgemäß sein.

Hochzeitsbräuche – warum eigentlich?

Es gibt einige Gründe, die für Hochzeitsbräuche sprechen: Zum einen sind sie Teil der Kultur und Tradition eines bestimmten Landes oder Region. So können kulturelle Herkünfte zelebriert werden. Zum anderen haben Bräuche eine symbolische Bedeutungen. Zum Beispiel symbolisiert das Anzünden einer Hochzeitskerze die Vereinigung von zwei Menschen zu einer Einheit. Aber das Wichtigste: Hochzeitsbräuche sorgen auf den meisten Hochzeiten für Stimmung und Spaß. Einige Aktionen bringen gute Laune und Lacher ins Geschehen. In foldenen Absätzen werden Bräuche vorgestellt, die auch auf modernen Hochzeiten Gang und Gäbe sind und von Gästen sowie Brautpaaren geplant werden können.

1. Etwas Altes, Neues, Geliehenes und Blaues

Affiliate Link ILLUVA Blau Weisses Strumpfband für Hochzeit - Braut Geschenk - Wedding Garters - etwas Blaue Jetzt shoppen 9,99 €

Traditionell bedeutet "etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues" eine Reihe von Gegenständen, die eine Braut an ihrem Hochzeitstag tragen soll, um Glück und Erfolg in die Ehe zu bringen. Dabei steht etwas Altes für Kontinuität und das Bewahren der Vergangenheit. Es könnte ein Schmuckstück oder ein Kleidungsstück von einem Familienmitglied sein, das eine besondere Bedeutung hat. Etwas Neues repräsentiert den Beginn des Ehelebens und die Hoffnung auf eine glückliche Zukunft. Normalerweise ist dies das Hochzeitskleid oder ein Accessoire, das neu für den besonderen Tag gekauft wurde. Etwas Geliehenes symbolisiert Glück und Unterstützung. Etwas Blaues steht für Liebe, Treue und Reinheit. Eine Braut könnte blaue Unterwäsche, Schuhe oder ein Accessoire tragen, um dieses Element in ihre Hochzeitsgarderobe zu integrieren.

2. Fotobox als neuer Hochzeitsbrauch

Die Verwendung von Fotoboxen auf Hochzeiten ist relativ neu, da diese Technologie erst in den letzten Jahren populär geworden ist. Eine Fotobox ist eine tolle Möglichkeit, um Erinnerungen an die Hochzeit zu schaffen und sich gleichzeitig zu amüsieren. Die Gäste können darin verschiedene Accessoires wie Hüte, Brillen oder Perücken ausprobieren und lustige Posen machen.

3. Hochzeitsbräuche: Autoschleifen

Affiliate Link 50 Autoschleifen für die Hochzeit Jetzt shoppen 17,99 €

Autoschleifen sind eine weit verbreitete Tradition bei Hochzeiten und dienen als Symbol für das frisch verheiratete Paar. Es gibt verschiedene Interpretationen bezüglich der Autoschleifen. Einige glauben, dass die Schleifen dazu dienen, den Segen und die Glückwünsche der Hochzeitsgäste auf das Paar zu übertragen. Andere glauben, dass die Schleifen das Böse fernhalten und das Paar vor Unheil und Unglück schützen sollen.

4. Traditionelle oder kreative Gästebücher

Affiliate Link INSTAX Mini 12 Sofortbildkamera Mint-Green Jetzt shoppen 89,99 €

Statt eines traditionellen Gästebuchs können Paare auch kreative Alternativen wählen. Zum Beispiel können die Gäste ihre Unterschrift auf einem Jenga-Spiel hinterlassen oder ihre Wünsche auf kleine Karten schreiben und in ein Glas werfen. Wer es traditionell und trotzdem kreativ möchte, könnte Polaroid-Fotos von den Gästen machen, diese direkt in ein Buch kleben. Die Gäste können ihre Glückwünsche dann direkt unter das Foto schreiben.

5. Hochzeitsstreiche

Hochzeitsstreiche klingen schlimmer, als sie sind. In der Regel handelt es sich dabei nicht um einen nervigen Streich, sondern um eine unerwartete Geste. Oft schmücken Freunde des Ehepaares die Wohnung mit Luftballons, verteilen Konfetti oder Rosenblätter im Bett. Wenn Sie einen Hochzeitsstreich planen, beachten Sie jedoch, dass das Brautpaar vermutlich sehr müde sein wird, wenn es nach Hause kommt. Bitte übertreiben Sie es also nicht!

6. Brautstrauß trocknen

Viele Menschen trocknen ihren Brautstrauß. Einer der Hauptgründe ist, dass getrocknete Blumen eine lange Haltbarkeit haben und somit eine schöne Erinnerung an den besonderen Tag sind. Getrocknete Blumen haben außerdem eine einzigartige und rustikale Ästhetik. Sie können also sehr dekorativ sein. Hier finden Sie ein paar Tipps zum Trocknen von Brautsträußen:

Entfernen Sie alle Blätter von den Stielen

Hängen Sie den Brautstrauß an einem dunklen, trockenen Ort auf, an dem er vor direktem Sonnenlicht geschützt ist

Lassen Sie den Brautstrauß etwa zwei bis vier Wochen lang an der Luft trocknen

Sobald der Brautstrauß vollständig getrocknet ist, können Sie ihn entweder in einer Vase

7. Hochzeitsbräuche: Reis, Blüten und Seifenblasen

Affiliate Link WeddingTree Seifenblasenstab »Seifenblasen Set für Hochzeit« Jetzt shoppen 19,99 €

Beim Verlassen des Standesamtes, der Kirche oder einer anderen Traulocation ist es Gang und Gebe Reis oder Blüten über das frischvermählte Brautpaar zu werfen. Einigen pusten auch Seifenblasen. Dieser Brauch hat verschiedene Bedeutungen. Das Werfen von Reis symbolisiert Fruchtbarkeit und Glück für das Brautpaar. Das Werfen von Blütenblättern symbolisiert Schönheit und Reinheit. Seifenblasen sind eine fröhliche und spielerische Art, das Brautpaar zu feiern. Sie können eine romantische Atmosphäre schaffen und sind eine moderne Alternative zu Reis und Blüten.

8. Gastgeschenke an die Anwesenden

Affiliate Link Schön, dass du da bist Fruchtgummi 25 Stück Jetzt shoppen 22,99 €

Um den Gästen für ihre Teilnahme und ihr Mitfeiern der Hochzeit zu danken, können Brautpaare Gastgeschenke verteilen. Sie sind eine Möglichkeit, den Eingeladenen Wertschätzung zu zeigen. Essbare Geschenke wie kleine Pralinen, Schokoladenherzen oder Kekse mit dem Monogramm des Brautpaares sind eine süße Erinnerung an die Hochzeit. Ein kleiner Blumenstrauß, der zum Beispiel aus einer einzelnen Rose oder einem kleinen Bouquet aus Wildblumen besteht, ist ein klassisches Geschenk, das immer gut ankommt.

9. Hochzeitsreise

Auf die Hochzeit kann eine hektische Zeit folgen, in der das neue Zusammenleben organisiert werden muss und viele Freundes- und Familientreffen anstehen. Flitterwochen bieten eine einmalige Gelegenheit, sich Zeit zu nehmen und gemeinsam als frisch verheiratetes Paar zu reisen und zu entspannen. Es ist eine besondere Zeit, um die Bindung zu stärken und die ersten Tage als Ehepartner zu genießen.

10. Ein Dankeschön an alle Gäste

Affiliate Link 15 Dankeskarten & 15 Umschläge & 15 Sticker Jetzt shoppen 9,99 €

Das Versenden von Dankeskarten gilt als gute Etikette. Sie sind ein wichtiger Teil der Hochzeitskultur und bieten eine Möglichkeit, Wertschätzung, Dankbarkeit und Höflichkeit auszudrücken. Das Brautpaar kann seine Wertschätzung ausdrücken und zeigen, dass es die Zeit und Mühe der Gäste schätzt.

Quellen: "Gala", "Braut Magazin"

