Die Arbeit im Homeoffice ist Alltag geworden. Ob fünf oder weniger Tage die Woche, wer im heimischen Büro ist, braucht dafür Ausstattung. Ein ergonomischer Schreibtisch und Bürostuhl sind unverzichtbar. Darüber hinaus gibt es sinnvolle bis unterhaltsame Homeoffice-Gadgets, die das Arbeiten zu Hause unterstützen.

Das Besondere am Homeoffice: Es ist Arbeitsplatz und Wohnraum in einem. Glücklich ist, wer ein Zimmer zur Verfügung hat und die Trennung zwischen privat und beruflich auch räumlich leben kann. Die Realität sieht aber in den meisten Fällen so aus: Küchen- oder Esstisch halten her und sind am Tag Arbeitsplatz. Das Homeoffice birgt daher verschiedene Herausforderungen. Mehr Komfort und Spaß im heimischen Büro bringen Homeoffice-Gadgets. Ob man sie braucht? Das ist Geschmacksache. Wer ergonomische Möbel und Laptop-Ständer schon angeschafft hat, freut sich über Inspiration. Hier sind zehn Ideen von sinnvoll bis unterhaltsam.

1. Anti-Stress-Würfel

Welcher Job ist frei von Stress? Wahrscheinlich kaum einer. Im Homeoffice fehlt der kurze Austausch mit den Kollegen beim Kaffee oder auf dem Flur. Druck kann allein schwerer abgebaut werden. Ein Anti-Stress-Würfel hilft, sich zu entspannen. Egal ob klicken, drehen, drücken, rollen oder schieben, dank sechs unterschiedlicher Seiten bietet dieses Anti-Stressspielzeug Abwechslung.

2. Fußmassage-Gadget

Bewegung ist im Homeoffice selten, der Weg zum nächsten Meeting entfällt und diejenigen, die eine Wohnung ihr Eigen nennen, legen nur kurze Strecken zurück. Regelmäßiges Aufstehen ist Pflicht, denn der Körper braucht Bewegung als Ausgleich zum vielen Sitzen. Für die Zwischenzeit kann auch ein Fußmassage-Gadget etwas Schwung ins Homeoffice bringen. Der schöne Nebeneffekt: Die Füße werden gut durchblutet. Das ist nicht nur angenehm, sondern kann die Füße zur kalten Jahreszeit auch wärmen.

3. Ringlicht

Digitale Meetings sind Alltag, aber nicht jedes Homeoffice ist professionell eingerichtet und ausgeleuchtet. Wer Platzmangel hat, kann ein praktisches Ringlicht an den Laptop oder PC-Bildschirm klemmen und das DIY-Büro besser ausleuchten. Kolleg:innen werden sich freuen, wenn sie Ihnen richtig ins Gesicht schauen können.

4. Magnetbaum

Magnetische Gegenstände haben den Vorteil, ohne weitere Befestigungen Dinge an sich binden zu können. Besonders gut klappt das mit Büroklammern. So ist der Magnetbaum ein praktisches Homeoffice-Gadget für alle, die regelmäßig Papierkram zu erledigen haben. Dekorativ ist der kleine Baum auf jeden Fall.

5. Taschentuchspender

Auf den Osterinseln waren die wenigsten persönlich, aber die Köpfe und Statuen aus Stein kennen fast alle. Dieser Kopf besteht zwar nicht aus Stein, dient dafür aber im Homeoffice als Taschentuchspender. Stylisher als die klassische Box ist das Gadget definitiv.

6. Trinkflasche

Trinken nicht vergessen. Ein gesunder Flüssigkeitshaushalt ist wichtig für die Leistungsfähigkeit und Konzentration im Homeoffice. Tipp: Eine XXL-Trinkflasche hilft dabei, ausreichend viel Wasser zu trinken. Denn wer die Flasche immer griffbereit und in Sichtweite hat, denkt eher daran, wieder einen Schluck zu nehmen.

7. Post-it-Halterung

Digitale Planungstools und Post-its sind zwar praktisch, aber manchmal braucht es die haptische Version zum Notieren wichtiger Informationen. Ein Hingucker unter den Homeoffice-Gadgets ist dieser Post-it-Halter in Form eines Esels. Im Maul kann der Esel entweder einen Post-it oder einen Stift halten. Sein Körper fasst direkt einen ganzen Stapel der Klebezettel.

8. Wochenplaner-Schreibtischunterlage

Ein weiteres Homeoffice-Gadget aus der Kategorie Organisation ist diese schöne Schreibtischunterlage zum Planen der Woche. Sie legen die Unterlage einfach auf den Tisch und können sich darauf während Meetings direkt die nächsten Schritte oder anfallenden Aufgaben aufschreiben. Zum Kritzeln während Meetings taugt die Unterlage aus Papier aber auch.

9. Mini-Schlagbirne

Der Anti-Stress-Würfel dient der Entspannung, wenn es aber einmal mehr sein muss, könnte diese Mini-Schlagbirne Abhilfe leisten. Stressabbau ist schließlich auch im Homeoffice wichtig. Gelangweilter Nachwuchs lässt sich mit dem Mini-Gadget aber sicher auch bespaßen.

10. Kabelhalter

Niemand mag Kabelsalat. Morgens wenn der Arbeitstag startet sollten alle wichtigen Kabel griffbereit sein. Ein Kabelhalter bringt Ordnung in das Chaos und braucht wenig Platz.

