Der Streifen führt bereits die US-Kinocharts an, im August kommt "Nope" auch hierzulande in die Kinos. Zur Premierenfeier vor dem Berliner Zoo-Palast fehlte allerdings eine maßgebliche Person.

Der Horror-Streifen "Nope" von US-Regisseur Jordan Peele (43) hat am Dienstagabend Deutschland-Premiere gefeiert - allerdings ohne seinen Macher. Der Oscar-Preisträger ("Get Out") sei krankheitsbedingt von der Europa-Werbetour abgereist, hieß es. Stattdessen posierten die beiden Hauptdarsteller Daniel Kaluuya (33, "Judas and the Black Messiah") und Keke Palmer (28, "Alice") auf dem roten Teppich vor dem Berliner Zoo-Palast.