Schauen wir uns an, welche Hosen derzeit modern sind, ist es wie eine Reise in die Vergangenheit.

Ausgestellte Hosen aus den 70ern, Karottenjeans aus den 90ern – es scheint, als würden sich Hosen-Trends der vergangenen Jahrzehnte vereinen und 2023 ein kollektives Comeback feiern. Der stern zeigt, was der Mode-Markt hergibt.

Wer sich die Hosen-Trends 2023 anschaut, macht eine Reise in die Vergangenheit. Von Karottenhosen bzw. Mom-Jeans über ausgestellte Hosen aus den S70ern bis hin zu Baggy-Jeans aus den frühen 2000er Jahren ist alles dabei. Wir zeigen Ihnen, gegen welche Modelle Sie die langweilige Skinny-Jeans austauschen können.

Vor den 1920er Jahren waren Kleider und Röcke die typischen Kleidungsstücke der Frau. Dann wagte sich die Frauenwelt an Hosen und machte sie zum Symbol der Emanzipation. Inzwischen gibt es eine große Vielfalt an Modellen für Frauen in verschiedenen Stilen und Größen. Ein Hosenkauf sollte jedoch wohl überlegt sein.

Hosen Trends 2023: Das sollten Sie beachten

Überprüfen Sie, ob die Hose gut sitzt und bequem ist.

Überprüfen Sie das Material und die Qualität des Stoffes und ob die Hose für Ihre Bedürfnisse geeignet ist.

Überlegen Sie, wo Sie die Hose tragen werden (z.B. Freizeit, Arbeit, besondere Anlässe).

Überprüfen Sie, wie die Hose gewaschen und gepflegt werden muss.

Im nachfolgenden Artikel finden Sie eine Auswahl an Hosen-Trends, die 2023 absolute Must-haves sind.

1. Bequem und locker: Die Jogginghose

Gibt es etwas Bequemeres als eine Jogginghose? Wohl kaum. Die schlabberige Hose wurde ursprünglich für Sport und Freizeit entwickelt. Sie ist besonders dadurch gekennzeichnet, dass sie einen elastischen Bund hat. Die bequeme Passform ermöglicht es, bequem zu laufen oder zu joggen. Das Besondere an einer Jogginghose ist ihre Kombination aus Komfort und Stil. Obwohl sie ursprünglich als sportliche Hose konzipiert wurde, hat sie sich inzwischen auch als modisches Kleidungsstück etabliert und wird oft auch als Freizeitkleidung getragen. Viele Designer haben Jogginghosen in ihre Kollektionen aufgenommen und bieten sie in verschiedenen Materialien, Farben und Stilen an.

2. Für die Lässigen: Baggy-Hosen

Baggy-Hosen, auch als "Loose Fit" bekannt, haben in den letzten Jahren ein Comeback erlebt. Sie sind moderner denn je. Einer der Gründe dafür ist, dass viele Menschen einen lässigen und bequemen Stil bevorzugen, und die weiten Hosen erfüllen genau diesen Zweck. Außerdem bieten Baggy Hosen Bewegungsfreiheit.

3. Im Disco-Fieber mit ausgestellten Hosen

Sie sind wieder da! Aus den 70ern in die Gegenwart gereist: ausgestellte Hosen. Modetrends haben eine Tendenz, sich in Zyklen zu bewegen und was früher in Mode war, kann irgendwann wieder an Beliebtheit gewinnen. Ausgestellte Hosen symbolisieren einen bestimmten Zeitgeist und einen bestimmten Lebensstil, der in der aktuellen Kultur anziehend ist. Außerdem sind sie bequem. Das Comeback der ausgestellten Hose resultiert also aus einer Kombination von modischen Trends, kulturellen Faktoren und persönlichen Vorlieben.

4. Zurück in die 90er mit Karottenhosen

Ein Grund für die Wiederbeliebtheit von Karottenjeans bzw. Mom-Jeans ist, dass sie einen lässigen und bequemen Look bieten, der zu verschiedenen Anlässen und Outfits passt. Karottenjeans haben eine klare Silhouette mit einem weiteren Oberschenkel und einer schmaleren Hose, die den Beinen eine schlankere Optik verleiht. Sie sind mit verschiedenen Oberteilen und Schuhen kombinierbar und zaubern einen lässigen Look.

