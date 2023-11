Ken Block

Die Karriere von Rallye -Fahrer Ken Block begann 2005. Der US-Amerikaner war auch erfolgreich im Rallycross und gewann Medaillen bei den X-Games. Ruhm erlangte er weltweit durch seine legendären und spektakulären Driftvideos auf Youtube. Am 2. Januar starb der 55-Jährige bei einem Unfall mit einem Schneemobil in Wasatch County im US-Bundesstaat Utah. Das örtliche Sheriff-Büro erklärte in einer Stellungnahme unter anderem auf Facebook, dass Block im Bereich Mill Hollow auf einem steilen Hang gefahren sei. Das Schneemobil sei dabei umgestürzt und auf Block gelandet. Nachdem unter anderem Rettungskräfte und Polizei an den Unfallort geeilt waren, wurde er noch vor Ort für tot erklärt, hieß es vom Sheriff-Büro. Block sei zwar mit einer Gruppe unterwegs gewesen, beim Unfall sei er jedoch allein gefahren.

