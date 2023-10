von Gerrit-Freya Klebe Das "ZDF Magazin Royale" ist eines der bekanntesten Late-Night-Formate in Deutschland. Doch Moderator Jan Böhmermann machte bisher ein Geheimnis um seine Gage. Ein aktueller Bericht bringt nun Licht auf den Gehaltszettel.

Meist ist es am Freitagabend, dass Jan Böhmermann für Schlagzeilen sorgt. Nämlich dann, wenn die neue Ausgabe seines "ZDF Magazin Royale" ausgestrahlt wird. Wenn es um geheime NSU-Akten geht oder um dubiose Masken-Geschäfte von Fynn Kliemann. Oder um Chats aus Polizei-Kreisen wie in der vergangenen Woche.

Doch dieses Mal machte auch noch am Wochenende eine zweite Meldung die Runde. Diesmal nicht von Böhmermann, sondern über ihn. Genauer gesagt: über sein Gehalt.

Denn die "Welt am Sonntag" will Details erfahren haben, die in seinem Vertrag mit dem ZDF niedergeschrieben sind. So bekomme der 42-Jährige "in diesem Jahr 651.000 Euro plus Mehrwertsteuer vom ZDF. Im kommenden Jahr steigt der Sold vertragsgemäß um 31.000 Euro, auch für 2025 ist ein weiteres Plus vorgesehen – auf insgesamt 713.000 Euro." Das würde allein für 2023 ein monatliches Gehalt von 54.250 Euro brutto machen.

Jan Böhmermanns Monatsgehalt ist höher als das durchschnittliche Jahresgehalt der Deutschen

Damit wäre sein monatlicher Verdienst höher als das Jahreseinkommen durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland, wie Zahlen von "Statista" zeigen. "Das Durchschnittsgehalt von Vollzeitbeschäftigten lag im April 2022 in Deutschland bei 4105 Euro brutto", heißt es in einer aktuellen Statistik. Das entspricht einem jährlichen Bruttogehalt von 49.260 Euro bei einer Vollzeitstelle.

Sehen Sie im Video: Sieben spannende Fakten, die Sie über Jan Böhmermann wissen sollten.

Auf X, ehemals Twitter, äußerte sich Böhmermann zu den Zahlen in gewohnt satirischer Manier. "Diese von der Springerpresse herbeispekulierten, kolportierten Honorare sind komplett falsch und haben absolut nichts mit der Realität zu tun! Würden diese Zahlen stimmen, wäre ich längst wütend zum Privatfernsehen gewechselt!" Um ein echtes Dementi handelt es sich keinesfalls, um eine Bestätigung aber auch nicht. Auf stern-Nachfrage wollte sich die Pressestelle des ZDF nicht dazu äußern und verweist auf den Datenschutz ihrer Mitarbeitenden.

Dabei ist es ein brisantes Thema, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht spätestens seit letztem Jahr unter Beobachtung. Im Sommer 2022 veröffentlichte der "Business Insider" eine Reihe von Enthüllungen über die damalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, die schließlich zurücktrat.

Parkett für 17.000 Euro, ein eigener Chauffeur für ihren Ehemann – alles bezahlt von öffentlichen Rundfunkgeldern waren nur einige der Kosten- und Kritikpunkte. Es folgte eine Debatte über den Rundfunkbeitrag.

Doch der aktuelle Bericht zieht bislang noch keine solche Debatte nach sich. Böhmermanns Fans kommentieren auf X eher lässig die Enthüllungen. "Du bist jeden Cent wert", heißt es dort etwa.

Hinweis: In einer früheren Version des Textes wurde Böhmermanns Brutto-Gehalt mit dem Netto-Jahreseinkommen deutscher Angestellter verglichen. Wir haben den Fehler korrigiert und bitten um Entschuldigung.

Quelle: "Welt am Sonntag", "Business Insider", "Statista"